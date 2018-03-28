"Сила Сибири" уходит в песок. Китайцы наращивают производство сланцевого газа, - "НГ"

08:09 28.03.2018 Поднебесная стремительно наращивает производство сланцевого газа у себя в стране. Так, на месторождении Фулин теперь смогут добывать около 10 млрд куб. м газа в год. В целом же КНР добывает около 150 млрд куб. м газа в год. Пока что этого мало, чтобы удовлетворить растущие потребности КНР в топливе. Вместе с тем Китай обладает самыми большими запасами сланцевого газа в мире, а значит, нельзя исключать риски невостребованности части объемов той же "Силы Сибири" на фоне высокой конкуренции на рынке.



Китайская сланцевая газодобыча вступила в фазу крупномасштабного развития, что имеет важное значение для трансформации структуры энергетики, ослабления давления со стороны поставок на газовом рынке, наращивания темпов энергосбережения и сокращения выбросов.



С такими победными реляциями выступило вчера китайское агентство "Синьхуа". Поводом для них стало сообщение китайской нефтехимической корпорации Sinopec о том, что на крупномасштабном китайском месторождении сланцевого газа Фулин в срок были построены производственные мощности для добычи 10 млрд куб. м голубого топлива в год.



Фулин – крупнейшее в Китае газовое месторождение, расположенное на территории города Чунцин в Юго-Западном Китае. Общие объемы добытого и реализованного сланцевого газа оттуда уже превысили 16 млрд куб. м. За весь 2017 год объем добычи достиг 6 млрд куб. м. Реализовано за тот же период было около 5,67 млрд куб. м газа, что на 20% выше показателей 2016 года, сообщали в компании-операторе Sinopec. Дневной объем продаж сланцевого газа достиг 16,7 млн куб. м, что достаточно для удовлетворения дневной потребности в бытовом газе для 33,4 млн китайских семей, рассказывают СМИ.



Заметим, Китай является одним из мировых лидеров по залежам сланцевого газа. И в планах у Поднебесной увеличить объем разведанных геологических запасов до 1,5 трлн куб. м к 2020 году.



Наращивает добычу Китай не только на сланцевых месторождениях. Ранее China National Petroleum Corporation (CNPC) отчиталась о том, что по итогам 2017 года побила собственный рекорд и произвела 103,3 млрд куб. м газа, что на 5,3% выше показателей 2016 года. Совокупный же объем добычи газа в КНР в 2017 году повысился на 8,5% – до 147,42 млрд куб. м против 136,83 млрд куб. м по итогам 2016 года, сообщает Государственное статистическое управление страны.



Однако этого пока недостаточно для удовлетворения Поднебесной собственных потребностей. Так, китайские аналитики прогнозируют, что к 2020 году ежегодный объем потребления природного газа в Китае вырастет до 290 млрд куб. м, а к 2030 году – до 480 млрд куб. м.



Именно по этой причине, как рассказывают эксперты, Китай уже несколько лет пытается повторить американскую сланцевую революцию. Если ситуация будет благоприятствовать китайским газодобытчикам, то благодаря добыче сланцевого газа Китай сможет стать второй в мире страной по объему добычи сланцевого газа. Так, к 2040 году Поднебесная может нарастить добычу газа до 0,5 млрд куб. м в сутки.



Пока же Поднебесной приходится импортировать голубое топливо. И некоторые эксперты полагают, что Китай не только будет наращивать производство газа внутри страны, но и увеличивать потребление топлива, а значит, КНР и дальше будет наращивать импорт голубого топлива. К слову, только по итогам 2017 года Китай увеличил импорт природного газа на 27% – до 95 млрд куб. м, став вторым крупнейшим импортером газа в мире. И не исключено, что вскоре КНР может переместиться на первое место в списке импортеров газа. В частности, по оценкам CNPC, с 2025 по 2030 год импорт газа Китаем вырастет до 200 млрд куб. м. Из прогноза Центра исследований проблем развития Госсовета КНР следует предположение, что рост импорта к 2030 году увеличится до 300 млрд куб. м.



На рост спроса на голубое топливо в Поднебесной надеются и в российском "Газпроме". "Принимая во внимание стабильный рост спроса на газ в Китае, а также наши уникальные логистические и ресурсные преимущества, мы с оптимизмом смотрим не только на поставки российского газа по "Силе Сибири", но и на перспективы реализации проектов поставок газа в Китай с Дальнего Востока России и по западному маршруту", – рассказывал зампредправления "Газпрома" Александр Медведев.



Рост сланцевой добычи в КНР, похоже, пока что не беспокоит российских газовиков. "Перспективный уровень добычи газа в Китае характеризуется высокой степенью неопределенности, прежде всего связанной с потенциалом добычи сланцевого газа. Даже в случае существенных успехов добычи нетрадиционного газа в стране потребление газа в Китае будет существенно опережать рост внутренней добычи газа, результатом чего станет дальнейшее увеличение импорта газа", – замечал начальник управления департамента "Газпрома" Кирилл Полоус. Отметим, по некоторым оценкам, к 2035 году разница между потреблением и внутренней добычей газа, включая сланцевый, в Китае может составить 200–280 млрд куб. м.



В российском "Газпроме" надеются к тому моменту занять 13% китайского рынка природного газа. "К 2025 году мы будем обеспечивать около 10% совокупного потребления газа в стране, только за счет поставок газа в рамках подписанного контракта по восточному маршруту… Мы не планирует останавливаться на этом и совместно с китайскими партнерами продолжаем работать над новыми трубопроводными проектами, реализация которых позволит нам увеличить присутствие газпромовского газа в КНР и… к 2035 году занять более 13% китайского рынка природного газа", – рассказывал в феврале Полоус, уточняя, что пока что холдинг не поставляет трубопроводный газ в Поднебесную.



Напомним, "Газпром" и китайская CNPC еще в мае 2014 года подписали соглашение о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Контракт был заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд куб. м российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Правда, договор с Китаем позволяет немного корректировать поставки как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Первые поставки газа должны начаться в конце 2019 года. Основными источниками газа для газопровода станут Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. На данный момент построено 1629 км газопровода при общей протяженности первой очереди 2158 км.



Даже если строительство завершится в срок, сразу же выйти на максимальную заявленную мощность прокачки газа "Сила Сибири" не сможет. Так, член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов пояснял, что в первый год работы трубопровода, 2020-й, объем прокачки составит лишь 4,6 млрд куб. м, в следующий, 2021-й, – уже 10 млрд куб. м. В 2022 году – 16 млрд, в 2023-м – 21 млрд, в 2024-м – 25 млрд и, наконец, в 2025 году – 38 млрд куб. м.



И пока российские газовые проекты выходят на полную мощность, Китай развивает собственную добычу голубого топлива. "На сегодняшний день месторождение Фулин является крупнейшим сланцевым месторождением в мире, за исключением Северной Америки", – сообщает эксперт-аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. "Китай обладает крупнейшими запасами сланцевого газа в мире. По оценкам Минэнерго США, извлекаемые запасы сланцевого газа в КНР могут достигать 32 млрд куб. м, в то время как запасы сланцевого газа в США составляют только около 22 млрд куб. м", – продолжает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.



Впрочем, по мнению экспертов "НГ", масштабному росту добычи сланцевого газа в Китае мешает несколько факторов. "В Поднебесной сланцевый газ залегает достаточно глубоко, в среднем около 6 км от поверхности по сравнению, например, с США, где расстояние до поверхности – 2–4 км. Китай любит бравировать своим объемом добычи, но молчит, во сколько он ему обходится, а обходится он дороже в 15–20 раз, и экономически это неоправданно. Кроме того, в США хорошо развита нефтесервисная инфраструктура, дешевое кредитование, то есть выгоднее заниматься добычей сланцевого газа относительно Китая", – перечисляет аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко. "Минэнерго США оценивает себестоимость добычи сланцевого газа в КНР как самую дорогостоящую в мире", – говорит Мильчакова. Так, себестоимость добычи 1000 куб. м сланцевого газа в Китае оценивается Минэнерго США как минимум на 20–40% дороже, чем в самих США. "И если Китай полностью откажется от недорогого импортного газа, это будет означать многократный рост тарифов для потребителей, чего КНР себе позволить не может", – рассуждает эксперт.



"Добыча сланцевого газа в Китае может стать экономически оправданной через 15–20 лет, когда появятся новые технологии, но не сейчас. Поэтому "Газпром" успеет построить "Силу Сибири" и заработать на этом", – делает вывод Яковенко. "Мощности проекта "Сила Сибири" хорошо коррелируют с растущим потреблением Китая, однако нельзя исключать риски невостребованности части объемов на фоне высокой конкуренции на рынке и реализации стратегии диверсификации импорта китайскими партнерами", – предупреждает доцент кафедры международной коммерции Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Тамара Сафонова.



28.03.2018



Ольга Соловьева Источник - Независимая газета

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