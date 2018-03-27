Кого привозил в Пекин северокорейский бронепоезд. Ким Чен Ын нуждается в помощи КНР перед встречей с Трампом

08:03 28.03.2018 Дипломаты в столице Китая гадают, приезжал ли туда по железной дороге лидер КНДР или его сестра. О посещении высокопоставленного лица из Северной Кореи говорит усиленная охрана на вокзале и у дома приемов для важных гостей. Но визит был кратким. Вчера поезд покинул Пекин. Китайские власти цензурируют сообщения о таинственном составе и его пассажирах. По мнению эксперта, Ким ищет гарантий КНР перед возможными саммитами с президентами Южной Кореи и США.



Таинственный бронепоезд, который приезжал в Пекин, – это пока главное свидетельство, поддерживающее версию иностранных наблюдателей о том, что Ким Чен Ын впервые посетил Китай в качестве лидера КНДР. Эту версию подкрепляют сообщения, что вдоль границы Китая с КНДР ужесточены меры безопасности.



Железная дорога была любимым средством передвижения отца и деда нынешнего северокорейского лидера. Ким Ир Сен, основатель КНДР, использовал поезд как свой штаб во время корейской войны, утверждает газета South China Morning Post. И его наследники предпочитают поезд самолетам. Полагают, что на поезде есть специальные комнаты для совещаний, оборудование для спутниковой связи.



Последний раз такой поезд видели за границей в 2011 году. Тогда Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера, побывал в Улан-Удэ и встретился с Дмитрием Медведевым, занимавшим пост президента РФ.



Поездка в Пекин могла быть частью подготовки Кима к потенциальному саммиту с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в конце апреля и возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в мае. Как передает агентство АР, не ясно, совершил ли поездку сам Ким или направил представителя – например, свою сестру Ким Е Чен, которая является заместителем руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.



Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала на брифинге, что вся информация по данному визиту будет передана прессе в должное время. В то же время в китайском Интернете все упоминания о Ким Чен Ыне блокируются.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отметил: "Если визит действительно состоялся, то контекст его очевиден. Северокорейцам в преддверии встреч с президентами Южной Кореи США нужно согласовать какие-то позиции с друзьями и союзниками в Китае. Правда, официальных подтверждений визита нет. Но раньше были примеры, когда о визитах сообщалось только тогда, когда северокорейский лидер возвращался на родину".



Эксперт напомнил, что отношения КНДР с Китаем очень сложные. С одной стороны, Китай поддерживает Северную Корею, с другой – соблюдает санкции против Северной Кореи. В Пхеньяне, очевидно, понимают, что совершить дипломатический прорыв с Югом и Вашингтоном без поддержки Пекина вряд ли удастся.



Тут возникает проблема гарантий безопасности. Ведь американцам нужно, чтобы Северная Корея разоружилась, отказалась от ядерного оружия и средств его доставки. Но чтобы Северная Корея на это согласилась, нужны какие-то очень весомые и сильные гарантии безопасности.



"Кто может дать гарантии защиты КНДР от внешней агрессии? Как и в прежние времена, других кандидатов, кроме Китая, нет, – подчеркнул Ломанов. – Переговоры об этом могут идти, как раньше, в многостороннем формате или в формате Китай – Америка – Северная Корея. Пекин тут будет ключевым собеседником".



27.03.2018



Владимир Скосырев Источник - Независимая газета

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