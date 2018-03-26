Главари хаоса. Украина разделилась на бандитов и тыловых крыс, - Борис Джерелиевский

00:44 28.03.2018 Разгон "михомайдана", "дело Рубана", нападки на Надежду Савченко лишь верхушка грандиозной трагедии, разворачивающейся на Украине. Несчастная страна стремительно погружается в криминал и анархию.



Это может быть пострашнее Руины и Коливщины. Как и в те далекие времена, на Украине набирают силу банды из дезориентированных, озлобленных и упивающихся насилием людей.



В ночь на 11 марта организованные группы молодых людей на Контрактовой площади разгромили несколько киосков на глазах полиции. Та не вмешивалась. "Срывали сигнализацию, брали товар и воровали что могли. Полиция приехала, посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, поскольку у нее есть пункт в договоре, что массовки она не трогает", – рассказывают очевидцы, отметив, что все погромщики были в черной униформе и масках. Сегодня подобные эпизоды происходят по всей Украине – наемные бандиты заставляют платить за "крышу" или расчищают территорию под бизнес заказчика.



" У бандитов появляются свои лидеры, их амбиции не совпадают с интересами вчерашних "сюзеренов" "



Во времена евромайдана в лексикон украинцев прочно вошло слово "титушка", обозначающее наемного уличного бойца. Имя Вадима Титушко из Белой Церкви стало нарицательным в результате конфликта с журналистами Пятого канала.



После успеха февральского мятежа 2014 года, когда уличные боевики сыграли весьма важную роль, их значение отнюдь не уменьшилось. И если массовка из "свидомых" бомжей продолжала цепляться за загаженную площадь, не давая разбирать палатки и баррикады и выращивая цибули на импровизированных огородах, для "титушек" нашлась новая интересная и прибыльная работа.



После переворота в стране шел интенсивный передел собственности – у людей, связанных с прежней властью, а также у тех, кто не мог защитить свое имущество, "отжимались" предприятия и недвижимость. Важнейшую роль в этом играли уличные бойцы. Ряд олигархов, оценив возможности "рейдерской пехоты", поспешили взять их на кошт. В отличие от банд рэкетиров 90-х годов, где основой были секции единоборств, новые формации создавались на базе футбольных ультрас и неонацистских группировок, в массе неплохо подготовленных к уличным силовым действиям.



Каратели Коломойского



Одним из первых начал прикармливать и использовать в рейдерских захватах нацистов и ультрас Игорь Коломойский. Он сразу решил превратить банды в свою личную армию. Благо, подоспело указание американских кураторов о необходимости формирования вооруженных подразделений из "высокомотивированных гражданских активистов" для борьбы с "сепаратистами" и проведения зачисток, привлекать к которым части ВСУ считалось нецелесообразным и даже опасным.



Под это дело Коломойский сформировал батальоны "Днепр-1", "Днепр-2", "Донбасс", финансировал "Азов" и боевое отделение (добровольческий украинский корпус) запрещенного в России "Правого сектора". В оба "Днепра" помимо нацистов вошли сотрудники ЧОПов Коломойского. Созданные олигархом карбаты не только оставили страшный кровавый след в Донбассе, но и успели основательно потрудиться на ниве рейдерства.



Успешный почин подхватили другие олигархи и политики. Балута сформировал "Харьков-1" и "Слобожанщину", скандальный депутат ВРУ Олег Ляшко – батальон "Шахтерск". "Сегодня на Украине существует не один десяток компаний с развернутой организационной структурой и сильным юридическим крылом, основной задачей которых является физическое сопровождение рейдерских атак. Эти люди хорошо подготовлены организационно, физически и обязательно умеют находить общий язык с полицией. Неконтролируемый трафик оружия внес свои изменения, на захватах появился огнестрел", – свидетельствует эксперт по безопасности Сергей Шабовта.



Изменился и состав банд "титушек". Сейчас это преимущественно участники АТО, бывшие боевики ВСУ и карбатов.



Украинский политолог Валентин Гладких на пресс-конференции в Киеве заявил, что вернувшиеся из Донбасса отставные каратели работать не желают. "Почему мы не хотим замечать, что Украина стоит на пороге криминального передела страны? Человек, который один раз взял в руки оружие, к сохе не вернется. У меня лично есть двое друзей, которые после АТО не имеют желания возвращаться на вагоностроительный завод и работать там за пять тысяч гривен. Спрос на их услуги есть, на Украине хватает и рейдерских захватов, и тех, кто хочет от них защититься".



Лифты беспредельщины



Бывших карателей отличает не только нежелание идти в народное хозяйство и стремление "жить красиво". В сентябре 2017 года главный военный психиатр ВСУ полковник Олег Друзь объявил, что 98 процентов участников АТО представляют опасность и нуждаются в лечении. "Участники боевых действий по возвращении в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике 98 процентов из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", – заявил главный психиатр ВСУ на "круглом столе" Комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья. При этом 93 процента скрывают наличие у них проблем и отказываются от медицинской и психологической помощи.



Друзь после выступления был тотчас уволен, министр обороны Украины Степан Полторак возбудил против него уголовное дело, обвинив в коррупции.



Напомним, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – обычное следствие войн и конфликтов. Согласно исследованиям им страдали 29 процентов ветеранов Второй мировой, 25–30 процентов американских участников вьетнамской кампании, до 18,6 процента воинов-афганцев. Но число украинских боевиков с ПТСР беспрецедентно.



О справедливости заключения Друзя свидетельствует волна преступлений, совершаемых бывшими карателями, которая захлестывает украинские города и поселки. Сами атошники социально дезадаптированы, страдают тяжелыми расстройствами, совершают суициды чуть ли не в массовом порядке.



Ситуация усугубляется растущей в обществе негативной оценкой "захистников Украины". Их считают не героями, а "лохами", не сумевшими избежать отправки в Донбасс, а также убийцами, насильниками и грабителями. Отторжение окружающими заставляет боевиков сбиваться в "стаи", промышляющие рэкетом, рейдерством и "решением" коммерческих споров. Что также не увеличивает симпатии сограждан. В результате вокруг себя они видят тыловых крыс и пособников сепаров, с которыми привыкли не церемониться. В "стаях" патологии и садистские наклонности усиливаются. "Титушки" индуцируют друг друга, в результате чего банды отличаются беспредельной жестокостью и агрессивностью.



Атошные банды быстро захватили лидерство в криминальном мире Украины, серьезно потеснив старые группировки. Почти все "ветеранские" и большинство "волонтерских" объединений – настоящие ОПГ, занятые всеми традиционными для них видами "промыслов".



В нарастающем кризисе молодые люди из самых низов общества, не имеющие возможности получить образование и найти хорошую работу, считают за большую удачу стать членом "ветеранской" банды. Но в "батальонцы" (так на Украине именуют ветеранов карбатов) берут только участников АТО. И молодежь идет добровольцами в "Донбасс" в надежде на "престижную работу" после демобилизации. Такой социальный лифт.



Страна без понятий



С "потерянным поколением" сталкивались многие страны. Но все они пытались проблему решать – через системы реабилитации или даже репрессиями. На Украине же больных на голову (будем называть вещи своими именами) военных преступников экономические и политические элиты превратили в важный инструмент продвижения своих интересов. А официальная пропаганда представляет этих людей как нравственный ориентир, перед которыми вся страна в неоплатном долгу.



Причем система безостановочно создает новых отморозков, которых уже невозможно контролировать. Между ними идет жесткая конкурентная борьба, которая в отличие от обычных уголовных группировок не регламентируется понятиями. Банды дробятся, разваливаются, собираются в новой конфигурации, укрупняются, меняют территории и заказчиков. Помимо городов успешно осваивают сельскую местность, облагая "налогом" фермеров. У бандитов появляются свои лидеры, обозначающие собственные экономические и политические амбиции, далеко не всегда совпадающие с интересами вчерашних "сюзеренов". Главари подобно некоторым итальянским кондотьерам становятся участниками передела собственности и основывают свои "синьории". Известны случаи, когда "титушки" начинали "трясти" вчерашних хозяев. Ничего удивительного – творцы "уличного хаоса" не сумели создать эффективные силовые структуры и восстановить государственную монополию на насилие. Хотя бы для того, чтобы защитить свои "революционные завоевания".



Прогнозы развития ситуации крайне неблагоприятные: очередная попытка создания украинской нации привела к криминальной войне всех против всех.



Борис Джерелиевский



№ 12 (725) за 27 марта 2018 Источник - ВПК

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