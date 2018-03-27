 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.03.2018
00:44  Главари хаоса. Украина разделилась на бандитов и тыловых крыс, - Борис Джерелиевский
00:36  Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
00:20  Антикультура как часть замысла. Когда наступает Новый мировой порядок, - Д.Рюриков
00:16  Джон Болтон в администрации США – предвестие большой войны на Ближнем Востоке? - Д.Минин
00:15  Вашингтон движется к отказу от политики одного Китая, - В.Пироженко
00:07  Китай запустил убийцу нефтедоллара
Вторник, 27.03.2018
23:31  В Казахстане попытались "технично" прихлопнуть сайт Ratel.kz
20:32  Темная сторона Дохи. Катар демонстрирует гибкость, но долго к этому готовится, - Е.Сатановский
20:13  Казахстан проиграл молдавскому олигарху Стати еще один суд на $520 млн
19:13  Талибы подорвали ЛЭП Узбекистан-Кабул
17:12  Кыргызстан просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС
16:16  Мирзиеев в Душанбе. Долгожданный визит и таджикско-узбекские отношения, - Р.Г.Абдулло
13:00  Китай готов "выбить Вашингтону зубы", - И.Данилов
12:55  Гуляй, рванина. Рахмон и Рахмонишка пляшут на улице Душанбе
12:08  Резун не ожидал отравления Скрипаля, - П.Густерин
10:54  Сколько граждан Казахстана владеют казахским языком. Высунули и сказали "а-а-а"
10:52  Корм во льду. Сайгаки гибнут от голода в Западном Казахстане
10:49  Дима, уходи! Расклады кремлевских карт (нового правительства РФ), - М.Делягин
10:42  КырВласти бесконечно что-то делят. Грызня в команде Атамбаева-Жээнбекова, - Т.Акеров
10:38  Зияющая пустота. Внешняя политика Кыргызстана на верном пути, - Т.Темиров
10:33  Мирзиеев предложил создать Фонд поддержки образования в Афганистане. Деньги на ветер...
10:28  В Кемерово проходит многотысячный митинг с требованием отставки губернатора Тулеева
10:27  В Кыргызстане закрыты 6 медресе, 23 получили строгие предписания на устранение нарушений – ДУМК
10:26  На месте сгоревшего здания Генпрокуратуры в Бишкеке появится зона отдыха
10:04  Власти Туркменистана пытаются вернуть трудовых мигранток на родину
10:02  В Узбекистане бюджетников заставляют покупать проросшие овощи по завышенной цене
09:57  Порошенко зря надеется, что диабет убьет его раньше, чем народ, - Р.Ищенко
08:17  Пилюльки от Гунтиса. Латвийский экс-глава минздрава построит фармзавод в Джизаке
08:15  Российский МВТУ им. Баумана отказался открывать филиал в Ташкенте. На кой оно нам?
08:11  В Ашхабаде работающим в госучреждениях женщинам запретили красить ногти
08:08  Президент Ирана Рухани прибыл с визитом во владения Аркадага
07:46  Египетский президент Сиси пошел на полу-безальтернативные выборы
07:44  Войну в Йемене подбивают вернуться. Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу, - "Къ"
07:39  Черным золотом Азия будет торговать за юани, - О.Соловьева
07:36  США и КНР договариваются о торговле по-тихому, - В.Скосырев
01:22  Монгольский сумоист Какурю Рикидзабуро в четвертый раз выиграл Кубок Императора Японии
00:34  В Туркменской тюрьме после 16 лет заключения скончался бывший начальник отдела КНБ полковник Аллакулиев
00:32  Дело Савченко как детонатор украинской катастрофы, - А.Халдей
Понедельник, 26.03.2018
23:53  Украина захватила российский траулер в Азовском море. МИД РФ сочиняет ноту..
23:52  Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора
23:05  Усманов - прячь мошну! Великобритания обещает отбирать имущество мутных рос-олигархов
23:01  Саудовцы больше пострадали от американских противо-ракет, чем от йеменских ракет
22:36  Турция впервые испытала свои баллистические ракеты - Gokdogan и Bozdogan
22:05  20 стран Запада выдворяют российских дипломатов по "делу Скрипаля"
21:25  Преподавателей лицеев Узбекистана штрафуют за низкий процент поступивших в вузы выпускников
21:12  Хозяева сгоревшего Кемеровского ТРЦ - укро-австралийские буржуи Штенгеловы, получившие грамоту за помощь бандеровцам
19:02  Умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Мавроди
18:21  В Киргизском Оше бабушка продала внука за $300. Задолбал, проказник?
17:29  Куда ведет британская игра с отравлением Скрипаля, - В.Гулевич
16:28  История Надежды Савченко, или Люстра над Украиной, - О.Миклашевский
13:43  Английские журналисты: Русофобия - это официально одобренный вид расизма, - Дарья Асламова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку
00:36 28.03.2018

Россия и ОПЕК работают над историческим долгосрочным альянсом, который может на долгие годы установить контроль над мировыми поставками нефти крупными экспортерами, заявил саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман.

По его словам, речь идет о переходе от годового соглашения к сделке на 10–20 лет. Столь долгосрочная сделка между Россией и картелем из 14 стран может стать беспрецедентной. Таким образом страны ОПЕК хотят закрепить отношения, которые привели к возвращению цен на нефть на уровень 70 долларов за баррель, сообщает Reuters.

При этом, как отмечает портал, работе над нефтяным альянсом не мешают даже разногласия Эр-Рияда и Москвы по сирийскому вопросу – Россия и Саудовская Аравия объединены общим желанием укрепить мировые цены на нефть.

21 марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что бюджет страны в 2017 году получил от сделки ОПЕК+ дополнительно 1,2 трлн рублей.

В январе стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о важности соглашения для России.

Сергей Гурьянов
27 марта 2018,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522186560
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  