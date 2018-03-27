Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку

00:36 28.03.2018 Россия и ОПЕК работают над историческим долгосрочным альянсом, который может на долгие годы установить контроль над мировыми поставками нефти крупными экспортерами, заявил саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман.



По его словам, речь идет о переходе от годового соглашения к сделке на 10–20 лет. Столь долгосрочная сделка между Россией и картелем из 14 стран может стать беспрецедентной. Таким образом страны ОПЕК хотят закрепить отношения, которые привели к возвращению цен на нефть на уровень 70 долларов за баррель, сообщает Reuters.



При этом, как отмечает портал, работе над нефтяным альянсом не мешают даже разногласия Эр-Рияда и Москвы по сирийскому вопросу – Россия и Саудовская Аравия объединены общим желанием укрепить мировые цены на нефть.



21 марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что бюджет страны в 2017 году получил от сделки ОПЕК+ дополнительно 1,2 трлн рублей.



В январе стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о важности соглашения для России.



Сергей Гурьянов

27 марта 2018, Источник - vz.ru

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