КазЗомби-экономика и синдром Харви Вайнштейна, - Д.Сатпаев

00:33 28.03.2018 Зомби-экономика и синдром Харви Вайнштейна



Досым САТПАЕВ



Новый рост цены на нефть, как наркотик, провоцирует вброс очередных "гормонов радости" в коллективный разум казахстанского бюрократического аппарата



Нефтяные оптимисты



Недавно первый вице-министр национальной экономики РК Руслан ДАЛЕНОВ заявил, что министерство пересмотрит расчетную цену на нефть на 2018 год, так как прежняя закладывалась в бюджет в размере $45 за баррель, а сегодня она варьируется чуть выше $60.



Свой вклад в копилку оптимистов внес и Национальный банк РК, по оценкам которого темпы экономического роста Казахстана составят 2,9% в 2018 году и 2,8% за 9 месяцев 2019-го.



Как заявляют в самом регуляторе, "в связи с более позитивными прогнозами крупнейших инвестиционных банков и международных институтов относительно цен на нефть марки Brent, в качестве базового сценария рассматривается сценарий цены на нефть на уровне $60 за баррель". Кстати, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings недавно также повысило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI на ближайшие два года.



Аналитики ожидают теперь, что Brent в 2018-2019 годах в среднем будет стоить $57,5 за баррель, а WTI - $55. При этом в ходе круглого стола в сенате по предварительной оценке проекта республиканского бюджета тот же Руслан Даленов признался, что цену на нефть достаточно сложно прогнозировать.



Экономические фейки



Зато легко спрогнозировать реакцию наших чиновников на увеличение потока нефтедолларов в страну. Тут же появятся новые дорогостоящие "программы развития", чья эффективность, как обычно, сомнительна, а финансовая прожорливость безгранична.



Вообще, иногда возникает ощущение, что часть нашей экономики является фейковой. Как плохая копия швейцарских часов, которая постоянно ломается. В основном это относится к многочисленным индустриально-инновационным проектам, от которых сейчас такой же эффект, как от козла молока.



Как пишет экономист Дэни РОДРИК, доступные плоды в промышленности уже сорваны, но гораздо труднее сокращать технологический разрыв в секторе услуг, на долю которого сейчас приходится наибольшая доля в общей добавленной стоимости.



А Цезарь ИДАЛЬГО, ассоциированный профессор Массачусетского технологического института, недавно в интервью Forbes.kz заявил, что те страны, которые не смогли диверсифицировать экономику в сторону более высоких технологий, будут становиться все беднее, а преодолевшие этот барьер, наоборот, богаче. Есть риск, что мы больше скатываемся в первую категорию стран.



Дырявые "закрома" Родины



Вряд ли кого-то должно успокаивать и то, что увеличение доходов от продажи сырья позволит автоматически увеличить поступления в Национальный фонд, который заметно похудел за годы кризиса, в том числе из-за поддержки системообразующих банков, аффилированных с элитой.



Но количество желающих еще раз залезть в этот государственный карман у нас не сократилось. Недавно Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, управляющий Международным финансовым центром "Астана", попросил правительство "оказать поддержку развитию биржевой площадки МФЦА, а также рассмотреть представление в этом году мандатов на управление средствами Национального фонда управляющим компаниям с привязкой к МФЦА".



Но кто будет нести ответственность за вероятные убытки при инвестициях в долгосрочной перспективе? Ведь мы уже обжигались на странных инвестициях пенсионных денег ЕНПФ в дефолтный Международный банк Азербайджана, который до сих пор спасают и даже хотят приватизировать. Кстати, с момента принятия решения по поводу этих необдуманных вложений и до возникновения проблем у этого банка уже успело смениться как руководство ЕНПФ, так и Нацбанка РК. Никто не даст гарантии, что аналогичная ситуация не возникнет и с МФЦА.



Привет от Рейгана и Рокфеллера



Не менее опасно, когда другая часть казахстанской экономики - это зомби-экономика, которой скармливают дешевые государственные деньги. У американского президента Рональда РЕЙГАНА было известное изречение: "Экономические взгляды правительства крайне просты. Все, что движется, обложить налогами. Если оно и после этого движется - регламентировать. А если уже не движется - субсидировать".



Основным конкурентным преимуществом некоторых наших банков, нацкомпаний и квазигосструктур является то, что, даже совершив немало ошибок и проколов, они всегда могли рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Джон РОКФЕЛЛЕР говорил: "Лучший на свете бизнес - это хорошо управляемая нефтяная компания. На втором месте - плохо управляемая нефтяная компания". Такое ощущение, что эти слова сказаны в адрес Казахстана. Ведь они справедливы по отношению ко многим нашим национальным компаниям, банкам и квазигосударственным структурам.



Недавно председатель правления крупнейшего в стране Народного банка Умут ШАЯХМЕТОВА на V ежегодном саммите CFO топ-менеджеров финансового блока признала, что банки Казахстана почти полностью фондируются государством. "Причем по некоторым банкам, я думаю, уровень фондирования со стороны национальных компаний составляет до 80%", - отметила Умут Шаяхметова.



По официальным данным, государственные холдинги и квазигосударственные компании продолжают держать депозиты в казахстанских банках на сумму более 7,2 трлн тенге.



Львиная доля ВВП, не контролируемая никем



Умут Шаяхметова также привела интересные цифры по поводу того, что, несмотря на объявленную приватизацию, доля государства в экономике продолжает расти. По ее данным, в конце 2007 года активы ФНБ "Самрук-Казына" и "КазАгро" составляли 44% ВВП. В конце 2016-го они равнялись уже 59%, а вместе с ЕНПФ цифра возрастает до 74% ВВП. Как отмечают другие эксперты, почти 47% всех крупных действующих предприятий в РК находятся либо в полной государственной собственности, либо с частичным государственным участием. Интересно то, что в 2007 году таких предприятий было 41,7%.



Финансист Джеймс ГОЛДСМИТ по этому поводу верно подметил, что частный сектор - это часть экономики, контролируемая правительством, а государственный сектор - часть экономики, не контролируемая никем.



Что же касается взаимоотношений казахстанского бизнеса и государства, то, образно говоря, их можно сравнить с былым отношением американского продюсера Харви ВАЙНШТЕЙНА к голливудским актрисам. Спустя десятилетия они все-таки обвинили его в сексуальных домогательствах, но при этом некогда успели с его помощью сделать карьеру.



Только в нашем случае все намного сложнее. Многие наши бизнесмены так зависимы от власти, что даже к своему бизнесу относятся не как владельцы, а как люди, которые получили его в аренду от государства. Источник - Ratel.kz

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