Антикультура как часть замысла. Когда наступает Новый мировой порядок, - Д.Рюриков

00:20 28.03.2018 Антикультура как часть замысла



Деградация мировой и российской культуры стала делом привычным, но некоторые проявления все же поражают. Недавно одна из московских газет сообщила, что у памятника Маяковскому состоялся рэп-баттл, в котором исполнители, выступая от имени А. Ахматовой (!) и Н. Гумилева (!), вещали следующее: "Коля, у меня от тебя горе, похоже, мы скоро расстанемся с тобою, ты делал мне предложение четыре раза, и только на четвертый я согласилась, но, увы, это что-то сдвинутое с головой случилось". Выслушав сегодняшнюю "Ахматову", сегодняшний "Гумилев" отвечал: "Думаю только о тебе, дорогая жена. Четыре раза предложение? Вот тебе на! Это очередное доказательство, что с первого раза тебе непонятно. Поэтому повторяю, постоянно удерживать тебя мне неприятно". Вроде бы обошлось без мата…



Прочитав, подумал, что даже представить себе не могу, как отреагировал бы на такую "перекличку поэтов" мой отец – он всегда восхищался Н. Гумилевым и в 30-х годах чуть не пострадал из-за этого: работая в горьковском пединституте, в своей лекции он прочитал любимое гумилевское стихотворение "Мои читатели" и лишь волей случая избежал наказания – бдительный студент написал в НКВД, что Б. Рюриков пропагандирует контрреволюционных поэтов.



Чуть позже пришла мысль: это не только "перекличка поэтов" – это, увы, перекличка времен.



Вспомнил свой долгий прошлогодний разговор с украинским литературоведом о ситуации в литературе и культуре в целом. Общаясь с профессионалом, я понял, что, работая над книгой под названием "Времена Зверя" о наступлении НМП, зловещего Нового мирового порядка, упустил немаловажную тему – влияние этого проекта на человеческое сознание и современную культуру. Ведь НМП – не только войны и госперевороты. Заказчики и исполнители проекта тратят огромные средства на переделывание сознания человечества – как бы незаметно, постепенно дебилизируют людей, вытесняют складывавшуюся тысячелетиями цивилизацию.



Человечество, теряющее умение мыслить, ведут в новую жизнь, в которой управление окажется в руках единой всемирной власти, а стоящий за ней олигархат будет править вечно.



Мировая антикультурная революция – на марше. Строительство очередного светлого будущего продвигается, культура и искусство перерождаются – все больше уходят от реальности, перестают служить духовности, созиданию, превращаются в средство отупляющего развлечения. Главный критерий ценности произведения – кассовый сбор. О творцах, которые еще полстолетия назад поднимали острейшие экзистенциальные проблемы, мучительно искали истину, побуждали людей к добру, мало кто вспоминает. В последние годы новаторы взялись за "осовременивание" классики: великие творения модернизируются бессовестно и отвратительно, но всем как будто все равно – протестов против этого почти не слышно.



Культура – не единственный фронт революции сознания. В последнее время под знаменами прав и свобод человека коренной переработке подверглись система среднего и высшего образования, взаимоотношения между полами и в семье, развернулись сексуальная, наркотическая, ювенальная, гендерная и прочие мирные революции. Реформаторство зародились не вчера – в знаменитом романе "1984", вышедшем в 1948 году, Дж. Оруэлл, знакомый с идеями британских глобалистов, описывал их цели: "…завоевать весь земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли… Атмосфера мышления станет иной… Мы искореняем прежние способы мышления – пережитки дореволюционных времен… Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен, и друзей не будет… Не будет искусства, литературы, науки... Не будет различия между уродливым и прекрасным".



В наши времена многое из того, что 80 лет назад было воспринято читателями как злобная фантастика, уже воплощено или воплощается, а о многих сегодняшних реалиях дерзновенный антиутопист даже додуматься не мог. На Западе (в зависимости от "продвинутости" стран) формально или де-факто разрешены продажа и употребление наркотиков, где-то стали, где-то вот-вот станут законными однополые браки; в политике, законодательстве и СМИ – приоритет интересов "воинства" ЛГБТ; в некоторых странах Европы происходит де-факто легитимизация педофилии и зоофилии. Все меньше молодых людей хотят заводить семьи – зачем эти хлопоты, считает молодежь, гораздо интереснее пребывать в виртуальном пространстве. В развитой по линии искусственного интеллекта Японии, да и в Европе, появились публичные дома с куклами-секс-роботами, спрос на этот хай-тек развивается, есть случаи регистрации браков людей с куклами. На экранах кино и гаджетов – все больше фэнтези, жестокости, монстров, пришельцев. Это – не считая айфонных синдромов. При такой жизни какая там культура, какое искусство, какие высокие мысли и страсти?!



Новые порядки внедряются вроде бы успешно, но некоторое время назад держатели акций НМП поняли – отсталый мир, особенно строптивая Россия, противится НМП, продвижение к "светлому будущему" не гарантированно, хотя сил на переделывание сознания потрачено немало. Однополярность не состоялась, суверенитеты государств не исчезают, мирового правительства нет и близко. Решили открыть новый фронт: в начале нулевых в бой вступили хорошо подготовленные энтузиасты-цифровики (под "цифровиками" в данной статье подразумеваются не те, кто развивает реальную цифровые технологии, а те, кто пытается использовать такое развитие в интересах НМП).



Ставка сделана на глобальную цифровую революцию, которая, по замыслам, продвинет НМП больше, чем силовые операции, геополитика и "цветные революции", вместе взятые, и к 2045 году дарует людям всеобщее вечное счастье.



По планам цифровиков, к 2045-му люди превратятся в чипизированных биообъектов-трансгуманоидов, мозг станет интерфейсом беспрерывной связи биообъекта с электронными инфоцентрами, все заживут радостно и долго, наслаждаясь возможностями реального и, главное, виртуального миров – цифровые технологии обеспечат счастье всем и каждому.



Об организации жизнеустройства – власти, экономики, политики, прав человека, морали и т.п. поясняется кратко: когда оцифруем все, электроника поведет дела гораздо лучше, чем биообъекты. Совсем как реформаторы 90-х годов с их лозунгом "иного не дано". О деловой части замысла – молчок, хотя с точки зрения бизнеса она гениальна: хозяева цифр будут постоянно загружать людям (пардон, биообъектам) и их гаджетам новые программы, а это – ежедневные платы всех биообъектов до конца жизни! Библейское "В начале было Слово" сегодня понимается как "В начале было Слово, в конце будет Цифра". Уже возникло движение, в том числе и в России, "Глобальный мир 2045", с филиалами, фондами, лоббистами. Российские проводники цифровизации говорят, что "всеобщая чипизация в России – дело ближайшего будущего", что "нашей идеологией должна стать технология", а инновации – внимание! – требуют модернизации социальных отношений и политики, а также изменений в идеологии, ценностях и принципах, перемен в политической этике, общественной морали и гуманитарной составляющей жизни в целом. Никто не говорит, каких перемен, но и так ясно. Видно, именно эти моменты имел в виду В.В. Путин, когда не так давно предупреждал, что, развивая цифровые технологии, нужно смотреть, чтобы они не попали не в те руки.



Пытаясь развалить Россию, США и Европа устраивают ей противостояние на фронтах Украины, Сирии, продвигают НАТО к российским границам. Запад за полтора года перевел Россию из статуса соперника в статус противника. Внутри страны сторонники НМП, опираясь на достигнутое, продолжают свое дело – стараются изменять сознание и поведение людей. Вызовы крайне серьезные.



Останется ли мир человеческим, или перейдет в состояние постчеловечества, зависит и от российской культуры.



Если ее деятели и, что немаловажно, российские власти отстоят свое предназначение и не позволят превратить великую российскую культуру в антикультуру.



Дмитрий Борисович Рюриков – советский и российский дипломат; выпускник МГИМО; специалист по Среднему Востоку; в 1991–1997 гг. – помощник по международным вопросам президента Б.Н. Ельцина; работал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане и Дании.



Дмитрий Рюриков



27.03.2018 Источник - stoletie.ru

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