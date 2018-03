Джон Болтон в администрации США – предвестие большой войны на Ближнем Востоке? - Д.Минин

00:16 28.03.2018 Замена Д. Трампом ключевых фигур своей администрации госсекретаря Р. Тиллерсона и помощника по национальной безопасности Г. МакМастера на ястребов Майка Помпео и Джона Болтона у многих вызвала тревогу. Теперь почти никто не сомневается, что в мае президент США объявит об аннулировании "ядерной сделки" с Ираном.



Вашингтон, похоже, формирует команду, настроенную на смену режима в Тегеране и не исключающую применение для этого американской военной силы. В воздухе запахло новой большой войной на Ближнем Востоке. Признаков ее подготовки много. Это и усиленная концентрация в регионе ВС США, включая ВМФ и ВВС, и их передислокация с менее надежных баз в Турции и Катаре на более надежные в Саудовской Аравии (КСА), которая сама грозит Ирану всяческими карами. Обмен делегациями между США и КСА, в том числе военными, происходит непрерывно. Приготовления заметны и в Израиле, которому отводится заметная роль в случае нападения на Иран. Даже абсурдная на первый взгляд попытка подвергнуть Россию остракизму по сфальсифицированным основаниям может представиться рациональной при необходимости приглушить ее голос в момент удара по Ирану. Да и само назначение Болтона – признак подготовки к очередной кровавой авантюре.



Основные возможные направления нанесения удара по Ирану



The New York Times полагает, что приход Болтона и Помпео вместо МакМастера и Тиллерсона означает создание вокруг Трампа "наиболее радикальной и агрессивной внешнеполитической команды во всей современной истории" Америки, превосходящей в этом смысле даже дуэт Дика Чейни и Дональда Рамсфелда. "Положительная черта Джона Болтона – нового помощника президента Трампа по национальной безопасности – это то, что он говорит, что думает. Отрицательная же – это то, что он думает?" – пишет The New York Times. А Болтон думает вот что: "Америка официально должна объявить о намерении покончить с иранской Исламской революцией 1979 года еще до ее 40-летнего юбилея… Признание нового иранского режима в 2019 году станет расплатой за тот позор, когда наших дипломатов удерживали в заложниках на протяжении 444 дней. Бывшие заложники смогут разрезать красную ленточку на церемонии открытия нового посольства США в Тегеране?"



В США недавние массовые демонстрации в Иране почему-то восприняли как кризис иранской теократической власти. Там принято записывать в друзья "врагов своих врагов", независимо от того, что они думают об Америке и какой вред ей могут принести. Болтон заявлял, что было бы непростительной ошибкой не воспользоваться этими волнениями.



Джон Болтон не скрывает своего настроя на войну с Ираном и всеми неугодными Вашингтону



У него по этой части опыт богатый. Его, безусловно, можно отнести к одному из крестных отцов военных интервенций США в Ираке и Ливии. Будучи в начале 2000-х гг. заместителем госсекретаря по разоружению, он напрямую участвовал в фабрикации cфальсифицированных данных о наличии у Багдада оружия массового поражения (ОМУ). Похожие обвинения Болтон пытался выдвинуть и против Кубы, но там на доказательную базу и намека не было – даже эксперты ЦРУ взбунтовались – и ему пришлось отступиться.



Несмотря на развенчание легенды о наличии ОМУ в Ираке, Болтон на голубом глазу продолжает утверждать, что все было так, как он говорил. А это значит, он не поколеблется приписать аналогичные программы противникам и сейчас, прежде всего Ирану, Сирии и КНДР. Этот лютеранин отказывается считать себя "неоконом", каким его называют, поскольку он-де ни к какому "распространению демократии по миру не стремится". Для него достаточно распространения американской власти, а дальше туземцы пусть живут, как пожелают. С особой симпатией эта позиция воспринимается в абсолютных монархиях Персидского залива. Наверное, Болтона правильнее отнести к классическим "неоимпериалистам". "Америка превыше всего" – его кредо. Впрочем, вопреки своему "форсированному патриотизму" Болтон когда-то уклонился от участия во вьетнамской войне, посчитав ее "проигранной". Своя рубашка оказалась ближе к телу.



Взрыву на Ближнем Востоке может способствовать и позиция Болтона по палестино-израильскому урегулированию, основой которого он видит не создание двух государств, а передачу сектора Газа под суверенитет Египта и Западного берега р. Иордан с корректировками в израильскую пользу – под суверенитет Иордании. Среди крайне правых Израиля назначение Болтона приветствовали с радостью.



Возможные направления нанесения удара Израиля по Ирану



Возможные направления нанесения удара Израиля по Ирану



Однако многие в Израиле и в американской еврейской общине рассматривают подобные идеи как провокационные и абсолютно оторванные от реальности. Председатель умеренной американской организации J Street Джереми Бен-Ами считает, что назначение Болтона подорвет безопасность не только США, но и Израиля. Палестинцы же называют Болтона враждебным им расистом. Израильская печать сообщает, что западные дипломаты на Ближнем Востоке уже исходят из неминуемого разрыва ядерной сделки с Ираном, а затем – попыток смены режима в Тегеране. Они уже прорабытывают схемы эвакуации своих граждан и учреждений на случай резкого обострения ситуации.



Болтон полагает возможным нанести "превентивный" бомбовый удар и по КНДР: дескать, с учетом недостатка разведывательных данных о том, что происходит в Северной Корее, "нельзя дожидаться последней минуты", а удар по ней после того, как она "действительно разработает ядерное оружие", создаст "гораздо более опасную ситуацию". По этой удивительной логике бомбить можно кого угодно и чем раньше, тем лучше. Недаром Болтон носит прозвище Бульдог, что отчасти роднит его с шефом Пентагона генералом Мэттисом, которого соратники "ласково" называют Бешеным Псом.



Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил о глубоком беспокойстве по поводу того, что Болтон считает возможным ударить по Северной Корее и Ирану без голосования по этому вопросу в Конгрессе. По словам Мерфи, если на Ближнем Востоке нужен хаос, по сравнению с которым произошедшее в Ираке и Сирии покажется детской игрой, то пусть США попытаются свергнуть иранский режим. То, что говорит Болтон, – "это чушь".



В Сирии Болтон также настроен на войну и смену режима, затем – на создание суннитского государства как альтернативы "Исламскому государству" [организация запрещена в России] и разрыв российско-иранской оси.



Для Москвы, по мнению некоторых экспертов, приход Болтона может стать "ночным кошмаром", настолько жесткой и последовательной является его антироссийская линия на протяжении всей его жизни. Уже в самое последнее время он высказывался за полный запрет российским спортсменам участвовать в Олимпиаде.



По поводу провокации со Скрипалем Болтон писал в Twitter, что США и их союзникам следует принять "серьезные меры в ответ на использование [русскими] химического оружия для отравления российского двойного агента в Британии". Именно так и произошло. После высылки из США 60 российских дипломатов и закрытия генконсульства в Сиэтле трудно вообще представить, как строить дальше российско-американские отношения.



К "уху" Трампа Болтон, по отзывам, некоторое время был весьма близок и как неформальный советник, и как комментатор Fox News – единственного, пожалуй, общенационального телеканала, лояльного действующему президенту. Однако многое в жизни и карьере Болтона указывает на то, что избранный им стиль – не убежденность фанатика, а конъюнктурный выбор. Как он когда-то уклонился от вьетнамской войны, так и сейчас он отступит от своих "твердых принципов", если понадобится. При всей жесткости риторики касательно России, Болтон, например, не поддержал обвинения ее вмешательства в американские выборы на стороне Трампа. Он даже назвал это вмешательство возможной "операцией под чужим флагом".



А в самых последних интервью он вообще уклоняется от каких-либо оценок по острым вопросам, повторяя, что "будет проводить президентскую политику". О прежних своих резких комментариях Болтон говорит, что те времена "остались позади". Как сообщает CNN, Болтон якобы пообещал Трампу, что, если тот назначит его своим помощником по национальной безопасности, он, Болтон, "не будет затевать никаких войн". Телеканал CNN выразил по этому поводу глубокий скептицизм.



Так что в компании американских силовиков, среди которых самым умеренным является генерал Мэттис (Бешеный Пес), уповать приходится только на Д. Трампа. Может, в этом и состоит смысл последних кадровых маневров президента США?



Дмитрий МИНИН | 27.03.2018 | Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522185360

Новости Казахстана