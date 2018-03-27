Китай запустил убийцу нефтедоллара

00:07 28.03.2018 Китай решил ослабить силу американского нефтедоллара и запустил нефтяные фьючерсы в национальной валюте - юанях, к чему страна готовилась долгие 25 лет.



Старт столь важного события неоднократно откладывался, что сделало этот день насколько долгожданным как для самого Китая, так и для основных его торговых партнеров, в том числе России.



С 26 марта Шанхайская международная энергетическая биржа начала торги нефтяными фьючерсами в юанях, рассчитывая составить конкуренцию основным ориентирам нефтяного рынка - контрактам на нефть Brent и WTI.



Таким образом, инвесторы впервые получили доступ к сырьевому рынку Китая через материковые биржи. Сроки выполнения поставок по размещенным на бирже контрактам - сентябрь 2018 года - март 2019 года.



Сентябрьский фьючерс начал торги с 440 юаней и завершил утреннюю половину сессии на отметке 432,3 юаня ($68,47 за баррель). Аналогичный по сроку контракт на Brent стоил около $68,1 за баррель, на WTI - $63,8. Между тем ближайший фьючерс на Brent, майский подешевел на 0,6% - до $70,03 за баррель, на WTI потерял 0,8% и стоил $65,36 за баррель. В течение 20 минут после открытия сессии было проведено более 14 тысяч транзакций.



Инвесторы смогут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами: вносить депозит, производить расчеты по контракту в долларах или другой валюте.



Прошлый год стал знаковым для Китая в вопросе нефти - страна обогнала США и стала крупнейшим импортером черного ресурса в мире, объем закупок вырос до 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и наращивания стратегических резервов.



Запуск торговли нефтяными фьючерсами в юане стал переломным моментом для китайского фьючерсного рынка и серьезным сигналом-угрозой для США, считают эксперты.



Аналитики прогнозируют рост китайского импорта нефти в среднем на 2,1 млн баррелей в сутки с 2017 года до конца 2023 года. При текущем масштабе закупок за рубежом объемы торговли могут составить порядка 200 млрд юаней (почти $32 млрд), что будет способствовать укреплению и интернационализации юаня.



Переход к "нефтеюаням" может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике.



Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики Поднебесной. Скептики возражают, что этого точно не произойдет, пока правительство Китая контролирует курс юаня.



27.03.2018, Источник - ktovkurse.com

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