В Казахстане попытались "технично" прихлопнуть сайт Ratel.kz

23:31 27.03.2018 Олег Бендицкий перерегистрировал домен Ratel.kz





Директор KazNIC Павел Гусев дал личную гарантию – домен Ratel.kz восстановят



В понедельник, 26 марта, на почтовый ящик Геннадия БЕНДИЦКОГО и в ТОО "Интернет-компания PS" пришло письмо от директора Казахского центра сетевой информации (KazNIC) Павла ГУСЕВА.



Г-н Гусев в своем письме уведомляет, поддержка доменного имени Ratel.kz приостановлена из-за того, что "контактные данные, закрепленные за регистрантом доменного имени, являются неактуальными".



В этой связи получателей письма просят в десятидневный срок устранить выявленные нарушения. В противном случае регистрация домена будет отменена.



Напомним, вечером 19 марта домен Ratel.kz был отключен. Как выяснилось, Генеральная прокуратура вынесла предписание РГУ "Комитет по информационной безопасности" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности отключить домен Ratel.kz. Домен был зарегистрирован на нашего коллегу Геннадия Бендицкого, скончавшегося 3 декабря 2017 года. Видимо, в прокуратуре решили, что данные, указанные в заявке Гены на регистрацию доменного имени, теперь являются "неполными или недостоверными", что являются нарушением "Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета".



Я позвонил г-ну Гусеву, чтобы выяснить, как можно устранить нарушения.



- Павел, это Марат Асипов беспокоит, сайт Ratel.kz.



-Слушаю вас.



- Наконец-то до нас дошло ваше письмо о том, что нужно в 10-дневный срок устранить выявленные нарушения, в противном случае регистрация домена будет отменена. Пожалуйста, разъясните вот такой момент: как мы можем изменить данные умершего человека?



- Марат, вы не хуже меня понимаете всю абсурдность ситуации…



- Смотрите, Геннадий Бендицкий умер. Он не может изменить данные. Никита КРАСУЛИН (глава ТОО "Интернет-компания PS" - Ред.) – тоже не может это сделать… Как устранить нарушения?



-Сейчас я поясню вам. Вся проблема в том, что уполномоченный орган (Комитет по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности - Ред.) настоял на том, что, поскольку не с кем связаться по вопросам функционирования доменного имени в связи со смертью регистранта, то на этом основании считать эту информацию недостоверной и в соответствии с правилами регистрации….



- Разве в правилах оговаривается, как поступать с доменным именем умершего человека?



- В правилах не оговаривается, как поступать с доменным именем умершего. В правилах есть общее - как поступать в случае выявления нарушений. Мы приостановили в соответствии с правилами доменное имя, мы уведомили регистратора, который должен, в свою очередь, уведомить регистранта. Я понимаю, что человека нет… Мы даже не можем начать отсчет срока десятидневного, чтобы в дальнейшем действовать по правилам. Но опять же, ситуация абсурдная абсолютно. На мой взгляд, лично мое мнение, и я вас, как руководитель КазНИКа, заверяю, что достаточно на сегодня иметь данные административного контакта, чтобы было контактное лицо, к кому можно было направить какие-либо вопросы по доменному имени. Этого будет достаточно, чтобы устранить возникшие нарушения по правилам.



- Хорошо. А как возможно изменить данные? Вы можете гарантировать, что если сын Геннадия внесет изменения, то тогда домен восстановят?



- Неважно. Пусть это даже будет Красулин. Вы просто представьте контакты – когда, кого сделали административным контактом. У вас нарушение устранено, мы восстанавливаем работу домена. В дальнейшем, если даже к вам возникнут вопросы, вы спокойно сможете на работающем сайте решать эти вопросы.



- Павел, это ваше официальное заявление? Если сейчас внесут изменения, вы нас тут же подключите?



-Да, я вам это гарантирую.



От редакции. Олег БЕНДИЦКИЙ, сын Геннадия Бендицкого, внес изменения в данные о регистранте. Сообщение об изменениях направлено в KazNIC от имени Олега и от ТОО "Интернет-компания PS".



МАРАТ АСИПОВ

Понедельник, 26 Мар 2018, Источник - ratel.kz

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