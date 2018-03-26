Талибы подорвали ЛЭП Узбекистан-Кабул

19:13 27.03.2018 Талибы лишили Кабул поступления электроэнергии из Узбекистана



В ночь на понедельник боевиками движения "Талибан" в северной провинции Баглан подорвана опоры ЛЭП через которые в столицу Афганистана поставляется электроэнергия из Узбекистана, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



По данным национальной энергетической компании Афганистана "Да Афганистан Брешна Ширкат" (DABS), диверсия произошла в 22 километрах от города Пули-Хумри ночью. В результате диверсии афганская столица была отрезана от доступа к электричеству.



Напомним, двумя днями ранее местные представители движения "Талибан" уже угрожали сорвать поставки электроэнергии из Узбекистана в столицу ИРА, требуя провести электричество в некоторые районы Баглана.



Несмотря на то, что руководство DABS объяснило задержки с электрификацией провинции временными трудностями с поставками специального оборудования, талибы осуществили свою угрозу сообщает информагентство "Пажвок".



Вскоре после получения информации о диверсии представители энергокомпании сообщили, что в район уже направлена техническая бригада и в течение нескольких часов последствия диверсии будут устранены.



Стоит отметить, что в прошлом году в результате аналогичной диверсии в уезде Данд-и-Шахабуддин афганская столица была отрезана от доступа к узбекской электроэнергии на 40 дней.



Между тем, из западной провинции Фарах поступили сообщения об очередной диверсии – боевики Талибана ночью подожгли вышку мобильной связи после того, как компания-поставщик услуг проигнорировала требование повстанцев отключать телефонную связь в ночное время.



Бишкек. 27 марта. КирТАГ – Источник - kyrtag.kg

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