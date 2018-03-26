Кыргызстан просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС

17:12 27.03.2018 Правительство Кыргызстана просит "Русгидро" отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической и фискальной политике во вторник.



"Мы ведем переговоры с "Русгидро" и просим их отозвать иск по Верхненарынскому каскаду ГЭС", - сообщил заместитель председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Алымбек Орозбеков.

Как отметил чиновник, в настоящее время ГЭС заинтересовались инвесторы, но переговоры с ними состоятся после урегулирования вопроса с "Русгидро".



Отметим, ранее Кыргызстан разорвал соглашение с "Русгидро" о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. В свою очередь компания потребовала вернуть $37 млн, направленные на выполнение работ по строительству объекта.

Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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