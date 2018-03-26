|Гуляй, рванина. Рахмон и Рахмонишка пляшут на улице Душанбе
12:55 27.03.2018
Танцуют все, или Как Рахмон отметил Навруз с жителями Душанбе
В Душанбе в комплексе "Наврузгох" прошел большой концерт, посвященный празднику Навруз
В мероприятии приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.
Глава республики не уступал артистам сцены и сам пустился в пряс под народные мелодии.
Зрители в зале, не стесняясь, танцевали в проходах и на лестничных площадках.
Стоит отметить, что в этой году время концерта было значительно сокращено.