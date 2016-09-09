Резун не ожидал отравления Скрипаля, - П.Густерин

12:08 27.03.2018 Резун не ожидал отравления Скрипаля



П.В. Густерин



2 июля 2017 г. в интервью программе украинского телевидения "Гордон" советский перебежчик В.Б. Резун о покушении на российского перебежчика А.В. Литвиненко сообщил следующее:



- Когда Саша Литвиненко мне позвонил, говорит:



- Слушай, меня траванули.



- Я говорю: "Саш, да брось ты. Меньше пить надо". Это шутка, потому что он был непьющий совершенно. Вот, а потом выяснилось, что да, действительно, его отравили. Разница в том, что я живу - я принимаю меры защиты, а он жил открыто, с открытой душой.



Не может быть, чтобы Резун не был знаком с советским перебежчиком О.А. Гордиевским, также проживающим в Великобритании, или российским предателем С.В. Скрипалем. При этом в названном интервью Резун не предположил, что со стороны российских спецслужб существует какая-либо угроза для названных лиц. Он о них даже не упомянул. Косвенно это подтверждает непричастность российской стороны к делу Скрипалей.









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http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1473398220 Источник - ЦентрАзия

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