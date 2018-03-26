Сколько граждан Казахстана владеют казахским языком. Высунули и сказали "а-а-а"

10:54 27.03.2018 Более 80 процентов казахстанцев владеют государственным языком. Об этом заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Согласно результатам ежегодного исследования овладения населением государственным языком, демонстрирующего положительную динамику, в 2017 году доля населения, овладевшего государственным языком, составила 83,1 процента. Доля взрослого населения, овладевшего тремя языками, составила 22,3 процента", - сообщил министр.



Он отметил, что доля документооборота на государственном языке в Казахстане составила 92 процента, а доля контента средств массовой информации на казахском языке составляет 72 процента.



"В республике функционируют 89 региональных центров обучения государственному языку. Центрами организовываются курсы в целях овладения гражданами госязыком. В 2017 году в центрах курсы по обучению государственному языку прошли 58,3 тысячи слушателей", - отметил он. Источник - Tengrinews.kz

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