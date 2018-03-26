Корм во льду. Сайгаки гибнут от голода в Западном Казахстане

10:52 27.03.2018 Молодые особи сайгаков не могут добывать корм из-за образовавшегося льда и гибнут от голода. Об этом заявил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Катешев, сообщает "Мой город".



По его информации, неблагоприятные погодные условия сложились в районе села Чапаева Акжайыкского района еще 21-22 марта.



"Из-за резкой оттепели, а потом понижения температуры образовалась толстая корочка льда на снегу, и молодые особи сайгаков не смогли добывать корм из-под снега. За два дня погибли семь голов молодняка. Два охотничьих хозяйства держат на контроле этот вопрос. Егеря контролируют ситуацию, пробовали давать сено, но сайгаки не подходят. Также местами были прорублены тропы до камышей, чтобы ослабленные сайгаки смогли добраться до подножного корма. Сейчас особи находятся в камышах и там же питаются", - сообщил он.



Всего по области насчитывается около 100 тысяч сайгаков. В основном они обитают в Бокейординском, Казталовском и Жангалинском районах. Источник - tengrinews.kz

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