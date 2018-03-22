КырВласти бесконечно что-то делят. Грызня в команде Атамбаева-Жээнбекова, - Т.Акеров

10:42 27.03.2018 Табылды Акеров, политолог: "Представители старой власти начали опасаться за свою жизнь"



- Господин Табылды, как бы вы оценили слова, которые озвучили в адрес друг друга экс-депутат Мээрбек Мискенбаев и Асылбек Жээнбеков? Каков уровень конфронтации между Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым?



- Есть выражение – дурное дело и через сорок лет всплывет. На ТЭЦ произошла авария, потом прошлое заседание Совета безопасности, где был нанесен удар по коррупции. Наверное представители старой власти начали опасаться за свои жизни. Есть ощущение, что они разработали долгосрочный план. Сперва атакуют Асылбека Жээнбекова, лишают его мандата, чтобы ослабить президента Сооронбая Жээнбекова. Это замедлит темпы борьбы с коррупцией и т.д.



Во-вторых, планируют взять полный контроль над парламентом. Наверное хотят вновь превратить депутатов в рабов, чтобы они принимали законы, решения, которые им нужны, утверждали их кадры. Другими словами, хотят полностью прибрать к рукам власть.



В-третьих, если подвернется случай, они готовы распустить Жогорку Кенеш, назначить досрочные парламентские выборы, что позволит полностью захватить власть. Есть ощущение, что рассматриваются такие сценарии, кадры старой власти расчерчивают себе путь во власть. Возможно Атамбаев и не хочет возвращаться в большую политику, но его, возможно, уговаривают. Представители старой власти прикладывают все усилия для того, чтобы не растерять влияние и сохранить власть.



Источник: газета "Азия news" №11 от 22.03.2018 / стр. 11



Автор: Ийгилик Болсунбаев Источник - gezitter.org

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