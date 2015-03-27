Зияющая пустота. Внешняя политика Кыргызстана на верном пути, - Т.Темиров

10:38 27.03.2018 На сегодняшний день идет подготовка к празднованию 5-летия Апрельской революции, проводятся различные мероприятия. Кыргызстанцы, которым окончательно надоело семейное управление Бакиева и его антинародная политика, высоко подняли головы, благодаря грозному виду и силе народа произошла смена власти, что мы сегодня с ликованием и отмечаем.



В действительности ясно, главу государства, не имеющего авторитета в своей стране, и зарубежные руководители не очень охотно приглашают. По этой причине в бытность Бакиева президентом он бывал под эгидой таких организаций как СНГ, ОДКБ, ШОС в России, Китае, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии. Говорится, что выезжал в Турцию, а также с официальными визитами бывал в единичных странах, которых можно пересчитать по пальцам.



Оказалось, что для поездок по приглашениям руководителей зарубежных стран должен быть такой же большой авторитет у главы как внутри страны, так и за ее пределами, требуется проводить сильную и устойчивую политику. Нам всем хорошо известно, что вариться в собственном котле негативно влияет на развитие международных взаимоотношений и на самих себя. И в те времена у нас было много моментов, когда мы очень горестно вздыхали "почему наш президент не выезжает за границу с официальными визитами, почему его не приглашают для ведения переговоров с целью дальнейшего развития двусторонних отношений?"



Позднее после свержения семейной власти Бакиевых президентом, главой страны стал Алмазбек Атамбаев, который прикладывает все силы для проведения независимой политики, чтобы наше общество не сошло с демократического пути, нашло свое место в ряду цивилизованных стран, не было зависимым ни перед кем. Вместе с укреплением согласия многонационального народа внутри страны он обращает особое внимание на последовательное проведение курса по углублению взаимоотношений с иностранными государствами.



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Алмазбек Атамбаев, беспрецедентное турне



Часто выезжает в регионы, области, открыто, точно сообщает свою позицию, взгляды по внутренней и внешней политике. В общем, наш народ тоже с пониманием воспринимает его правоту: прямо говорить, прямо высказываться. Как президент в проведении международных отношений он сказанное сегодня не забывает завтра, не отказывается, твердо стоит на единожды данном обещании, слове, считает наилучшим выходом обязательное выполнение сказанного и доведении до конца.



Мы являемся свидетелями, что только в таком случае между другими странами, а также их руководителями появляется взаимное глубокое доверие, а это оказывает положительное влияние на двух,- и многосторонние отношения.



Так, некогда Бакиев раздавал пачки обещаний российской стороне, мол, выведу из аэропорта "Манас" американскую базу, взял громадные кредитные деньги, а в решающий момент как лиса увильнул в сторону, забыл данное обещание, изменил только название, оставил базу на месте и обманул. Плевались, невольно качая головой "это не политика, проводимая президентом", да и промолчали. А ведь ясно не только своим гражданам, но и другим, что нельзя верить лидеру страны, играющему на две стороны, не сумевшему сохранить лицо, не выполняющему сказанное.



Глядя с этой точки зрения, А.Атамбаев смог доказать и делом и словом, что однажды данное слово не заьывает, может стать самым надежным партнером, уважающим себя, и что является истинно народным руководителем страны. Бакиев не смог вывести базу, лишь изменил название, а содержание оставил у американского международного центра грузоперевозок Ганси с большими политическими скандалами, а Атамбаев поставил точку на деятельности центра, как сказал, в каком году это случится, в том же году исполнил день в день.



Его лицо светло перед народом, странами-партнерами, к его убедительым словам прислушиваются. Так и в Таможенный, а затем в Евразийский экономический союз не выбежал вперед, а не спеша, глубоко взвесив положительные и отрицательные стороны союза, семь раз отмерил, один раз отрезал. До конца защитил национальные интересы Кыргызстана, добился их полного принятия во внимание, объявил о нашем вступлении 9 мая этого года. А ведь если бы мы делали работу без оглядки по сторонам, то во многих местах проиграли бы, наподобие Армении, начавшей мероприятия по вступлению туда позже нас, но вступившей раньше Кыргызстана.



Придерживаться устойчивого направления во внутренней и внешней политике и при различных обстоятельствах не пятиться назад ни на шаг, проводить неизменную политику – эта политика уже дает свои результаты. Тесное сотрудничество с заграницей, признание Кыргызстана надежным партнером в проведении переговоров и создании взаимных отношений приумножается с каждым годом, мы обязаны отметить это. Став президентом, за два года он больше 20 раз выезжал за рубеж. В этот список входят также моменты его выезда для участия в официальных встречах на саммитах глав стран организаций ШОС, СНГ, ОДКБ. Его поездки в некоторые страны по несколько раз, например, в Казахстан 4 раза, в Турцию - 2, Азербайджан – 2 раза указывают, насколько глубоки отношения с указанными странами. Кроме того, нам нельзя не сказать о разовых официальных визитах президента в Японию, Республику Корея, Германию, Бельгию. Здесь напомним, это без учета визитов в последующем году.



Теперь президент выехал в Европу, находится там с большим 10-дневным официальным рабочим визитом. Это указывает на крупные повороты в жизни страны и внешней политике, продвижение вперед и рост, повышение международного авторитета Кыргызстана на новом уровне.



В свою очередь А.Акаев тоже в 2005 году побывал в трех странах Юго-Восточной Азии – Индонезии, Малайзии и Филиппинах с 10-дневным визитом. Но у нас еще не встречалось такой миссии побывать в 5 государствах подряд. Да еще поехал по специальному приглашению основных государств-великанов, определяющих политику Европы – Германии, Франции. Это мы расцениваем как истинное признание проводимой нашей страной независимой и сбалансированной внешней политики, с которой считаются.



Также теплый прием нашего президента как долгожданного гостя в Австрии, Швейцарии, Бельгии можно считать подтверждением стойкой приверженности страны демократическому пути развития. Ведь в нынешней сложной ситуации разделения мира на две части они приглашают наперегонки друг с другом лидера Кыргызстана в свои страны с официальным визитом. Мы можем принять это как подарок международного уровня, врученный к 5-летию победы Апрельской революции.



Кыргызстан идет, ни на йоту на сходя с демократического курса развития, он служит образцом не только для Центральной Азии, но даже для некоторых развитых государств. Открыто видно, они считаются с нами, не пренебрегая нашей маленькой страной, создают взаимосвязи с нами, слушают наши слова, считаются.



Руководство Америки тоже сообщает о своем сильном желании увидеть президента Кыргызстана на своей земле, что свидетельствует о том, что наша страна начала полноценно вмешиваться на международной арене. Следовательно, президент А.Атамбаев в проведении внешней политики страны и определении курса идет по правильной дороге, поддерживает многостороннее сотрудничество, а также преимущества многополярных продвинутых отношений. Мы уверены, что это еще раз подтверждают результаты его рабочего визита.



Источник: газета "Эркин тоо" №25 от 27.03.2015/стр. 1 и 3



Таалайбек ТЕМИРОВ Источник - gezitter.org

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