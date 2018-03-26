В Кемерово проходит многотысячный митинг с требованием отставки губернатора Тулеева

10:28 27.03.2018 В Кемерово проходит многотысячный митинг с требованием отставки губернатора региона Амана Тулеева. Сообщают российские СМИ.



Место митинга - буквально в 20 минутах ходьбы от сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", уточняет ТАСС.



Основные требования собравшихся к властям - раскрыть точное число погибших, максимально прозрачно расследовать трагедию, наказать виновных и отправить в отставку губернатора области Амана Тулеева и других местных чиновников.

Число участников митинга издания называют различные - от нескольких сот до 4 тыс.



"Мы обеспокоены слухами, которые возникли вокруг этой трагедии. Хотим узнать точное число пострадавших. Также нам нужно услышать, кто виноват в случившемся, какие меры будут приняты", - цитирует ТАСС участников акции.



Мэр города Илья Сердюк, который вышел к митингующим, предложил собрать инициативную группу и поехать в морг, чтобы проверить информацию о количестве жертв трагедии.



На требование раскрыть точное число погибших замгубернатора Цивилев сообщил, что по заявлениям родственников пропавшими без вести числятся 64 человека.

"Мы вместе с вами приняли решение, что на почту, которую показали всем. По его словам, под завалами найдены в настоящий момент тела 56 человек.



Участники митинга во время мероприятия также неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Участники митинга также добивались, чтобы Аман Тулеев вышел к ним (глава региона уже дал обещание пообщаться с жителями). Митинг, который начался около 9 утра по местному времени (05.00 мск), продолжается уже дольше четырех часов, уточняет "Тайга.инфо".



Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался днем 25 марта. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе дети.



В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушения требований пожарной безопасности и оказание услуг, не соответствующих нормам). Сотрудники правоохранительных органов задержали по этому делу пять человек. Источник - kyrtag.kg

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