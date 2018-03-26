В Кыргызстане закрыты 6 медресе, 23 получили строгие предписания на устранение нарушений – ДУМК

10:27 27.03.2018 В Кыргызстане в прошлом году по итогам проверок были закрыты 6 медресе. Об этом КирТАГ сообщил начальник учебного отдела Духовного управления мусульман Кыргызстана Акимжан Эргешов во вторник.



"В 2017 году по итогам совместных проверок ДУМК и госкомитета по делам религий при правительстве КР были закрыты 6 медресе, 23 получили предписание на устранение нарушений", -сообщил он.



Религиозные учебные заведения были закрыты по причине того, что их учебно- техническая база не соответствовала требованиям, в отдельные молдо не имели соответствующих знаний и образования для обучения граждан.



Как сообщил Акимжан Эргешов, подобные проверки религиозных учреждений будут проводиться ежегодно.



Всего в Кыргызстане зарегистрированы 112 медресе, из них в настоящее время функционируют 92.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522135620

Новости Казахстана

