|В Кыргызстане закрыты 6 медресе, 23 получили строгие предписания на устранение нарушений – ДУМК
10:27 27.03.2018
В Кыргызстане в прошлом году по итогам проверок были закрыты 6 медресе. Об этом КирТАГ сообщил начальник учебного отдела Духовного управления мусульман Кыргызстана Акимжан Эргешов во вторник.
"В 2017 году по итогам совместных проверок ДУМК и госкомитета по делам религий при правительстве КР были закрыты 6 медресе, 23 получили предписание на устранение нарушений", -сообщил он.
Религиозные учебные заведения были закрыты по причине того, что их учебно- техническая база не соответствовала требованиям, в отдельные молдо не имели соответствующих знаний и образования для обучения граждан.
Как сообщил Акимжан Эргешов, подобные проверки религиозных учреждений будут проводиться ежегодно.
Всего в Кыргызстане зарегистрированы 112 медресе, из них в настоящее время функционируют 92.
Альбина Метерова.