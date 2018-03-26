На месте сгоревшего здания Генпрокуратуры в Бишкеке появится зона отдыха

10:26 27.03.2018 Сгоревшее здание Генпрокуратуры. Фото с сайта Kaktus.media

На месте сгоревшего здания Генеральной прокуратуры в Бишкеке будет создана зона отдыха. Об этом сообщил главный архитектор столицы Кыргызстана Аскат Тулебердиев на общественных обсуждениях проекта детальной планировки, сообщает Kaktus.media.



"Бишкекглавархитектура разрабатывает проект зоны отдыха совместно с итальянскими проектировщиками. Это будет целиком и полностью общественное место", - сказал архитектор.



Бывшее здание Генпрокуратуры находится в центре Бишкека на пересечении улиц Киевской и Орозбекова. Во время апрельских событий 2010 года здание было разграблено и сожжено. С тех пор оно пустует.



Ранее, в январе 2015 года, состоялся конкурс среди архитекторов на лучший проект застройки участка. Победителем конкурса стала группа архитекторов, предложивших построить на месте Генпрокуратуры торговый или офисный центр, отделанный мрамором. Но, по всей видимости, на градостроительном совете проект заморозили.



В мае 2017 года состоялся тендер на реконструкцию здания. На эти цели столичные власти были готовы выделить 120 млн сомов ($1,76 млн). Однако результаты были отменены в связи с тем, что фирмы-застройщики, подавшие заявки, находились под покровительством депутатов Жогорку Кенеша (парламента) и Бишкекского горкенеша. Повторный тендер был также отменен, так как строительная комиссия пришла к выводу, что конструкция строения пришла в негодность на 70-80%, и дешевле построить новое здание. Источник - fergananews.com

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