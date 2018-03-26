Власти Туркменистана пытаются вернуть трудовых мигранток на родину

10:04 27.03.2018 6 марта в некоторых районах Лебапской области местные власти провели специальные собрания в советах, на которых обсуждался вопрос возвращения туркменских мигранток домой.



Сообщается, что с помощью органов безопасности на родственников женщин, уехавших в Турцию и не возвращавшихся более трех лет, будет оказано давление, с требованием вернуть их домой.



По словам жителя Чарджоуского этрапа Лебапского велаята, говорившего с Радио Азатлык на условиях анонимности, с целью возвращения его дочери и младшей сестры, находящихся на заработках в Турции, местные власти ему специально оказали помощь в получении заграничного паспорта в течение 15 дней и покупки билета, чтобы он мог немедленно вылететь в Стамбул.



"Местные власти при помощи органов безопасности требуют, чтобы мы вернули своих дочерей, работающих в Турции. Нам говорят, что если они не вернутся, их привлекут к административной ответственности. В этой ситуации оказались не только мы. Наших знакомых, живущих в разных районах, также вызвали на специальные собрания, и предупредили, что если они не вернут своих дочерей любыми путями, то будут последствия. Они таким строгим образом начали требовать возвращения дочерей семейств, работающих в Турции", - рассказал Радио Азатлык местный житель.



По его словам, когда жители спросили о причинах этих требований, власти отказались давать какие-либо объяснения, но предупредили, что если мигрантки, работающие в Турции, не вернутся, их лишат всех прав, а также лишат гражданства Туркменистана.



"Сейчас в Чарджоуском этрапе проводят обход домов граждан, которые работают за границей и опрашивают их родных. Перед тем как уехать в Стамбул, мне пришлось в местном отделе полиции оставить расписку, что, мол, я верну свою дочь, если она откажется, я принесу от нее специальную расписку. Загранпаспорт, который обычно нужно ждать как минимум 2-3 месяца, полиция этрапа выдала мне в течение двух недель", - рассказал другой житель. Источник - centralasian.org

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