В Узбекистане бюджетников заставляют покупать проросшие овощи по завышенной цене

10:02 27.03.2018 Сотрудников медицинского объединения Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана заставляют купить как минимум по 20 килограммов проросших овощей - лук и картошку. Врачи сообщили, что в противном случае, им грозят увольнением. Главврач районного медобъединения не стал отрицать это сообщение.



По словам врача сельского врачебного пункта в Китабском районе Кашкадарьинской области, попросившей не разглашать ее имени, руководство районного медобъединения заставляет врачей и медицинских сестер купить втридорога пролежавшие на складе овощи.



"Обычно каждый четверг у нас проходит собрание с участием врачей и медсестер сельских врачебных пунктов и больниц. На последнем собрании главврач медобъединения дал нам необычное поручение. По его словам, с области к нам отправили несколько десятков тонн картошки и лука. И теперь главы области и района приказали, чтобы каждый врач, медсестра и санитарка купила как минимум по 20 килограммов этих овощей. Наше начальство заявило, что сотрудники, отказавшиеся покупать эти овощи, могут написать заявление об увольнении," – говорит врач.



По ее словам, большинство медработников в Китабском районе не желали покупать предлагаемые руководством овощи, так как сами выращивают их на своих приусадебных участках.



Учительница одной из школ в Китабском районе также рассказала о том, что руководство школы заставляет их купить проросшие овощи. "Учителей уже заставили купить проросшие лук и картошку, несмотря на то, что мы не нуждались в этих овощах. Теперь очередь дошла до врачей. По-моему, приближенные к главе области люди припасли на зиму большое количество лука и не смогли продать его вовремя. Теперь они при помощи чиновника продают его учителям и врачам. В этом году на базаре много лука. Килограмм продают по 500-800 сумов. А нас заставили купить лук по 1800 сумов (около 0,3 доллара) за килограмм. На базаре килограмм картошки стоит 3 тысячи сумов, а нам продали по 3800", – говорит собеседница.



В письме от учителя одной из школ в Яккабагском районе Кашкадарьинской области говорится, что "с зарплаты учителей принудительно удерживают по 32 тысячи сумов для лука и картошки".



Главврач медицинского объединения Китабского района Хаким Саидов не стал отрицать сообщение о том, что местных медработников заставляют купить лук и картошку. Но подробности узнать не удалось. При этом начальник Управления здравоохранения Кашкадарьинской области Данияр Турсунов отверг информацию о принудительной продаже медработникам проросшего лука. Источник - centralasian.org

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