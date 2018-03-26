|Российский МВТУ им. Баумана отказался открывать филиал в Ташкенте. На кой оно нам?
08:15 27.03.2018
Легендарная "Бауманка" не откроет филиал в Узбекистане
Московский государственный технический университет имени Баумана не планирует открывать филиал в Узбекистане, сообщил замначальника управления международного научно-образовательного сотрудничества вуза Дмитрий Дробышев.
Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым информировал, что в Узбекистане планировалось открыть сразу пять филиалов российских вузов, в том числе и Бауманки.
Как прокомментировал Дробышев, после появления этой информации на нас свалился просто вал запросов с предложениями набрать абитуриентов в этот филиал, но данная информация не подтверждается. Это связано с тем, что вуз не может проконтролировать качество специалистов, которые выпускаются, а качество образования - важнейший приоритет учебного заведения, объяснил представитель вуза.