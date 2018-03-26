В Ашхабаде работающим в госучреждениях женщинам запретили красить ногти

08:11 27.03.2018 Начиная с марта женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях столицы, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения.



По данным корреспондентов "Хроники Туркменистана", в эти дни парикмахерские и салоны красоты в Ашхабаде обходят работники хякимликов и "рекомендуют" исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос.



Отметим, что эти услуги пользуются довольно большой популярностью у туркменских женщин. Например, цена за наращивание ресниц начинается от 150 манатов ($43 по официальному курсу и $11 по курсу черного рынка). Источник - hronikatm.com

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