|В Ашхабаде работающим в госучреждениях женщинам запретили красить ногти
08:11 27.03.2018
Начиная с марта женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях столицы, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения.
По данным корреспондентов "Хроники Туркменистана", в эти дни парикмахерские и салоны красоты в Ашхабаде обходят работники хякимликов и "рекомендуют" исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос.
Отметим, что эти услуги пользуются довольно большой популярностью у туркменских женщин. Например, цена за наращивание ресниц начинается от 150 манатов ($43 по официальному курсу и $11 по курсу черного рынка).