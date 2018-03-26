Президент Ирана Рухани прибыл с визитом во владения Аркадага

08:08 27.03.2018 Сегодня начинается официальный визит президента Ирана в Туркменистан



В Ашхабаде сегодня, 27 марта состоятся переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Ирана Хасаном Рухани, прибывающим в Ашхабад с официальным визитом, сообщает пресс-служба туркменского лидера.



В ходе очередной встречи в верхах лидеры соседних стран намерены обсудить различные аспекты двусторонних отношений, конкретизировать ключевые направления сотрудничества, сложение усилий в которых видится наиболее перспективным, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.



Еще большей активизации контактов между государственными и частными структурами стран будет способствовать и предстоящий в Ашхабаде туркмено-иранский бизнес-форум.



Как ожидается по итогам визита будет подписан пакет двусторонних документов.



Напомним, в декабре 2017 года иранская сторона заявляла, что для решения газового спора с Ашхабадом намерена обратиться в международный арбитражный суд. Ашхабад тогда поддержал предложение Тегерана решать в международном арбитражном суде вопрос о задолженности иранской стороны за поставленный Туркменистаном природный газ. Источник - ca-news.org

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