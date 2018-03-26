Египетский президент Сиси пошел на полу-безальтернативные выборы

07:46 27.03.2018 В Египте проведут выборы явки



Активность избирателей выявит реальную популярность Абдель-Фаттаха ас-Сиси



26 марта в Египте начнутся президентские выборы, которые продлятся три дня. У единственного соперника действующего президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси нет шансов на успех. Интрига лишь в том, сколько избирателей примет участие в голосовании. И только через четыре года будет получен ответ на два главных вопроса: станет ли нынешний лидер первым президентом Египта, добровольно покинувшим свой пост после окончания полномочий, и в каком состоянии он оставит страну, которая проводит болезненные экономические реформы и пытается противостоять международному терроризму. С подробностями из Каира - корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.



Абдель-Фаттах ас-Сиси переизбирается на второй срок, который, согласно конституции Египта, должен стать последним. В связи с этим президент уже пообещал, что за оставшиеся четыре года завершит реформы, на которые обычно уходят десятилетия. "Я нуждаюсь в вас, так как путешествие еще не закончилось",- обратился он к египтянам, призывая их прийти на избирательные участки. И добавил: "Народ Египта должен продемонстрировать миру, что он хозяин своего выбора".



Предстоящие президентские выборы полностью лишены интриги: единственным и при этом сугубо номинальным соперником "сильной руки" Египта выступает зарегистрированный в последнюю минуту глава партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Его участие в выборах с формальной точки зрения позволит не считать их безальтернативными. Тем не менее призыв египетского лидера к согражданам активнее идти на избирательные участки прозвучал не случайно: именно явка станет косвенным индикатором общественной поддержки проводимого им курса, особенно для внешнего мира.



Ни на первых после свержения "египетского фараона" Хосни Мубарака президентских выборах 2012 года, принесших победу исламисту Мохаммеду Мурси, ни в 2014 году, когда генерал ас-Сиси был избран на первый срок, явка не превысила 50%.



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По мнению депутата парламента генерала Саурата Суелама, который, как и действующий президент, пришел в большую политику из армейской среды, в выборах примет участие больше половины избирателей. "Мы уже видели это на примере голосования за рубежом, где была очень высокая явка. Для египтян важно продемонстрировать миру, что они вместе со своим президентом, который сражается сразу на два фронта - с терроризмом и коррупцией",- заявил "Ъ" Саурат Суелам.



Однако даже части сторонников ас-Сиси эта оценка кажется слишком оптимистичной. "Не все в Египте легко переносят реформы и не все готовы отдать голоса президенту. Возможно, будут и те, кто придет на выборы, но не отдаст свой голос ни одному из кандидатов, а просто испортит бюллетень в знак протеста",- пояснил "Ъ" лидер молодежного крыла движения в поддержку президента "Тахья Мыср" Мохаммед Басьюни.



Подобный разброс оценок объясняется неоднозначностью тех результатов, которых страна добилась во время первого срока правления президента ас-Сиси. Несмотря на реализацию масштабных инфраструктурных проектов - строительство дорог, жилья, электростанций, новой столицы и второго русла Суэцкого канала, а также укрепление обороноспособности страны, реформы даются Египту непросто. В конце 2016 года МВФ одобрил выделение Каиру кредита в размере $12 млрд, но при условии проведения жестких экономических и финансовых реформ. В связи с этим президент был вынужден пойти на непопулярные меры: сокращение госдотаций, повышение цен на топливо и электричество, введение свободного курса египетского фунта. В то время как эксперты МВФ оценивают проводимые в Египте реформы положительно, отмечая наступившую в стране экономическую стабилизацию и возвращение инвестиций, египтяне жалуются на высокие цены и инфляцию, низкий уровень здравоохранения и образования.



Эти проблемы были оглашены в ходе часового фильма-интервью под названием "Народ и президент", вышедшего в эфир за неделю до выборов. Журналисты побеседовали с египтянами в разных районах страны и показали видео главе государства. Многие интервьюируемые, однако, отказывались говорить, опасаясь преследований. Подобная реакция имеет объяснение: незадолго до выборов, в начале марта в стране была развернута кампания по борьбе с "фальшивыми и недостоверными" публикациями в СМИ и соцсетях. По словам президента ас-Сиси, цель кампании - не ограничить критику правительства, а пресечь призывы к насилию.



В этой ситуации отсутствие реальной конкуренции, а также атмосфера фактически безальтернативной избирательной кампании вызывают критику правозащитных организаций. Первоначально намерение участвовать в избирательной кампании высказали около десяти кандидатов, но один за другим они отказались от участия в президентской гонке.



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Среди досрочно сошедших с дистанции - бывший премьер-министр Ахмед Шафик, племянник убитого в 1981 году президента Анвара Садата Мохаммед Анвар Садат, президент футбольного клуба "Замалек" Муртада Мансур, участник президентских кампаний 2012 и 2014 годов Хамдин Сабахи и адвокат Халед Али.



Одни объясняли свой отказ тем, что кампания не является честной, другие дали понять, что опасаются за свою жизнь. Так, Халед Али в ответ на просьбу "Ъ" об интервью ответил, что принял решение не общаться ни с египетской, ни с зарубежной прессой.



Самый громкий скандал произошел вокруг попытки экс-начальника генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анана баллотироваться на пост президента. Он решил подать документы на регистрацию до официального увольнения с военной службы, что запрещено законодательно.



В итоге президент ас-Сиси мог остаться единственным претендентом на пост главы государства. Египетская конституция допускает такой вариант развития событий. В этом случае кандидату в президенты достаточно заручиться поддержкой 5% избирателей. Но ситуация слишком напоминала времена Хосни Мубарака, когда президента, за исключением выборов 2005 года, переутверждали на референдумах.



В итоге буквально за сутки до окончания регистрации кандидатов в президенты о своем участии в выборах объявил лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса, который изначально активно поддерживал переизбрание президента ас-Сиси.



Отвечая на критику, что в Египте проходят выборы без выбора, в фильме "Президент и народ" Абдель-Фаттах ас-Сиси сообщил, что хотел бы иметь соперников - "хоть одного, хоть двух, хоть трех или десятерых". "Мы не готовы, у нас сто партий, но они никого не выдвинули",- посетовал он, вновь напомнив о своей ответственности за подготовку кадров и судьбу страны.



№50 от 26.03.2018 Источник - kommersant.ru

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