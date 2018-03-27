 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Войну в Йемене подбивают вернуться. Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу, - "Къ"
07:44 27.03.2018

В третью годовщину операции "Буря решимости", начатой коалицией монархий Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, конфликт вокруг одного из самых неблагополучных государств Ближнего Востока вспыхнул с новой силой. Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" неожиданно нанесли по Саудовскому королевству ракетный удар, целью которого стали аэропорты и другие стратегические объекты. В отличие от Сирии, в оценке йеменского конфликта Россия и Запад проявили редкое единодушие, осудив обстрел саудовской территории. Действия хуситов грозят вернуть конфликт в Йемене в горячую фазу. В этой ситуации особую роль в предотвращении эскалации может сыграть Россия - единственная из мировых держав, имеющая тесные контакты как с Саудовской Аравией, так и с ее главным противником Ираном, стоящим за хуситами.

Семь ракет к годовщине "Бури решимости"

Внезапный массированный обстрел Саудовской Аравии с территории соседнего государства, сделавший конфликт в Йемене одной из главных мировых новостей, произошел в ночь на понедельник. Как сообщили представители командования сил коалиции во главе с Саудовской Аравией, три выпущенные повстанцами-хуситами баллистические ракеты были сбиты в полночь в небе над северо-восточными районами Эр-Рияда.

Еще четыре ракеты были перехвачены саудовскими ПВО в расположенных на юге страны городах Наджран, Джизан и Абха в южной провинции Асир.

Несмотря на то что ни одна из выпущенных ракет не достигла цели, бомбардировка Эр-Рияда повлекла за собой первые с начала йеменского конфликта человеческие жертвы в саудовской столице. В результате падения обломков ракет на жилые кварталы один человек погиб, двое получили ранения.

Факт обстрела Саудовской Аравии, произведенного в третью годовщину начала операции "Буря решимости", подтвердили в понедельник и сами хуситы, сообщившие, что баллистические ракеты типа "Буркан-2" были нацелены на аэропорт Король Халед, находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на аэропорты в городах Абха и Джизан.

На вооружении саудовской армии состоят ЗРК Patriot, которые и ранее отражали атаки хуситов. Однако одна из ракет американского комплекса, отправленная на перехват цели, дала осечку: уже после пуска она неожиданно совершила разворот и на полной скорости врезалась в землю, после чего взорвалась.

По словам военно-дипломатического источника "Ъ", этот инцидент может упрочить позиции Москвы на переговорах с саудовскими военными о закупке российских С-400 "Триумф": финансовые возможности Эр-Рияда позволяют содержать комплексы ПВО нескольких типов и разных производителей.

Как прошла встреча министров иностранных дел Йемена и России
Как прошла встреча министров иностранных дел Йемена и России

Между тем в российском дипломатическом ведомстве расценили атаку Саудовской Аравии как новый фактор дестабилизации. "В Москве решительно осуждают подобного рода неизбирательные ракетные удары, целями которых в том числе становятся населенные пункты и их мирные жители",- говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"Подтверждаем свою принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Йемене, отказа сторон конфликта от логики "око за око" и попыток военным путем разрешить существующие противоречия. Гуманитарным страданиям мирных людей, где бы они ни находились, должен быть положен конец",- отметили на Смоленской площади.

С осуждением действий шиитских повстанцев выступили и внешнеполитические ведомства Германии, Франции и США. Признав право "саудовских партнеров" защищать свою территорию, официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт добавила: "Мы продолжаем призывать все стороны, включая хуситов, вернуться к политическим переговорам и начать двигаться к прекращению войны в Йемене".

Как предотвратить катастрофу

Между тем через три года после того, как Саудовская Аравия при поддержке других монархий Персидского залива вмешалась во внутренний конфликт в Йемене и начала наносить авиаудары по позициям поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Аллах", это арабское государство остается одним из самых неблагополучных на Ближнем Востоке.

Несмотря на то что официальной целью операции Эр-Рияда в Йемене были объявлены достижение внутренней стабилизации и сохранение целостности государства, на фоне острейших межклановых противоречий не имеющий сильной дееспособной власти Йемен стал еще одним плацдармом для международных террористов "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (запрещены в РФ). При этом в преддверии третьей годовщины операции "Буря решимости" международные организации опубликовали цифры, свидетельствующие о наступившей в Йемене гуманитарной катастрофе.

По данным ООН, с марта 2015 года по декабрь 2017 года в стране были убиты свыше 5,5 тыс. гражданского населения, более 9 тыс. получили ранения. 62% жертв связаны с авиаударами со стороны коалиции. 3 млн человек остались без крова. 22,2 млн человек (две трети населения Йемена) нуждаются в гуманитарной помощи. Около 18 млн страдают от недоедания, 8 млн находятся на грани голода. У людей нет работы и денег на покупку продуктов. За три года войны рост цен на муку составил 54%, на рис - 131%.

Как Йемен пострадал от войны
Как Йемен пострадал от войны

Комментируя ситуацию в Йемене, пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Сане Мирелла Ходейб заявила "Ъ": "Практически каждый аспект повседневной жизни йеменцев затронут вооруженным конфликтом: цены на топливо и продукты, доступ к питьевой воде и возможность передвижения. Воздействие вооруженного противостояния на медицинские учреждения и необходимую для выживания инфраструктуру только ухудшает гуманитарные последствия конфликта. Случаи вновь возникающих заражений такими болезнями, как холера, менингит, корь и дифтерия, напоминают о том, что система здравоохранения Йемена не справляется со своими задачами".

Гуманитарные организации, которые работают в Йемене, считают, что уберечь страну от катастрофы может только прекращение военных действий.

В ситуации, требующей активизации дипломатии, представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал "искать пути запуска мирного процесса без предварительных условий, а не заниматься поиском козлов отпущения".

В случае с Йеменом Москва имеет отношения как с хуситами и стоящим за ними Ираном, так и с Саудовской Аравией. "Нейтральная позиция России в конфликте в Йемене, а также ее контакты со всеми сторонами противостояния позволяют международным неправительственным организациям сохранять надежду на урегулирование кризиса",- заявила "Ъ" директор московского представительства организации Oxfam по России Эльза Видаль.

Сергей Строкань, Марианна Беленькая, Иван Сафронов
27 марта 18

Источник - kommersant.ru
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