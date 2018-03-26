Черным золотом Азия будет торговать за юани, - О.Соловьева

07:39 27.03.2018 Китай давит на империю доллара через нефтяную биржу



С понедельника стартовали торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) – дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE). Отказ от рассчетов в американских долларах Пекин объясняет тем, что Китай стал крупнейшим импортером черного золота и использовать при покупках чужую валюту нет никакой необходимости. Появление нефтяных фьючерсов в юанях ожидаемо сокращает в мире "территорию доллара".



Китай запустил торги банковыми нефтяными фьючерсами на Шанхайской международной энергетической бирже, которые стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов, сообщает китайское агентство "Синьхуа".



Объем стандартного контракта на торгах составит 1 тыс. барр., минимальный шаг цены – 0,1 юаня за баррель. Поставки нефти будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра) и Восточного Китая.



Поставляемая нефть будет находиться в семи хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая. В частности, известно, что INE зарезервировала ранее в общей сложности 5,95 млн кубометров (37,42 млн барр.) под хранение нефти, торгуемой на бирже.



Иностранные участники торгов смогут рассчитываться в иностранной валюте по курсу китайской валютной биржи на день проведения торгов. Правилами торгов в качестве иностранной валюты для этого установлен доллар США. Ранее китайский Минфин объявил об освобождении нерезидентов, работающих с инструментом, от уплаты подоходного налога сроком до трех лет.



По мнению наблюдателей, нефтяные фьючерсы необходимы Китаю как крупнейшему импортеру нефти в мире для контроля ценообразования. В опубликованном за несколько дней до запуска торгов заявлении Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР подчеркивалось, что нефтяные фьючерсы в юанях будут способствовать дальнейшему открытию финансового рынка страны и станут инструментом по управлению рисками для работающих в нефтяной сфере компаний.



Участие в торгах приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов. В их числе такие компании, как Unipec Asia Company Limited, Glencore Singapore Pte, North Petroleum International Company Limited и многие другие.



Китай в 2017 году обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире – объем закупок составлял около 8,43 млн барр. в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва. В частности, Wood Mackenzie ожидает роста китайского импорта нефти в среднем на 2,1 млн барр. в сутки до конца 2023 года.



"Запуск торговли нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, является переломным моментом для китайского фьючерсного рынка", – приводит Интерфакс слова главы департамента международного клиринга J.P. Morgan Дэвида Мартина.



Переход к "нефтеюаням" может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках, считают аналитики. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике.



Со временем китайская нацвалюта сможет даже потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики КНР. Однако скептики напоминают, что этого может и не произойти, пока власти Китая контролируют курс юаня. Так что, даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.



Впрочем, можно вспомнить и 2015 год, когда в Шанхае появились фьючерсы на никель. Объемы торгов ими тогда в течение шести недель превысили эталонные операции с никелем на Лондонской бирже металлов (LME). Однако в Китае роль спекулятивных игроков выше, чем в Лондоне или Нью-Йорке, поэтому все сырьевые контракты отличаются более значительной волатильностью, отмечает агентство Bloomberg.



"Доля Китая в потреблении нефти 14%. Это немало, но говорить о каком-то радикальном изменении ситуации на рынке инструментов по торговле нефтью смешно. Первые выводы можно будет делать лишь через один-два года", – считает директор по инвестициям компании "Питер Траст" Михаил Алтынов.



"В первый день торгов на Шанхайской бирже торговалось более 40 тыс. контрактов, тогда как на ICE, основной площадке Brent, в день торгуется порядка 1 млн контрактов", – обращает внимание младший аналитик компании "Фридом Финанс" Ален Сабитов, полагая, что через несколько лет юань сможет претендовать на десятую долю от всех нефтяных контрактов.



Нужно также учитывать, что торговля нефтяными фьючерсами – это не столько торговля реальными поставками, сколько виртуальными. "Например, мировое фактическое потребление нефти в 2017 году составило более 95 млн барр., а ежедневный объем торгов фьючерсами на нефть WTI и Brent только на ведущих биржевых площадках составляет более 1 млрд барр. Таким образом, объем ежедневной торговли нефтяными производными в переводе на баррели многократно превосходит потребление за год", – напоминает Алтынов. "Сегодня физической поставкой заканчивается 1–4% от ежедневного оборота фьючерсами", – продолжает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.



Будет ли то же самое повторяться в Китае – пока неясно. "Если постепенно наберут оборот спекулятивные и хеджирующие операции – тогда доля сделок, не заканчивающихся поставкой, возрастет до 70–80% от суммарного оборота и более. Физические объемы спроса соответствуют примерно 200 млрд долл. в год, хотя все сделки по поставке точно на биржу не перейдут, зато увеличение числа спекулятивных операций, не заканчивающихся поставкой, может увеличить эту цифру потенциальных оборотов в десятки раз", – предполагает Деев.



Важно также учитывать тот факт, что пока главная особенность юаня по сравнению с долларом заключается в том, что первый не является свободно конвертируемой валютой, напоминает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.



По мнению эксперта, скорее всего получится так, что торги в юанях будут проводиться, но цены и финансовые результаты трейдеры будут по старой памяти сразу пересчитывать в долларах, и можно ли считать такую торговлю торговлей в юанях – это терминологический вопрос. "Думаю, что первые год-два этот "юаневый" рынок вообще не будет заметен, до тех пор пока Китай не ослабит регулирование курса юаня, чего он пока не может сделать по ряду экономических и политических причин. Появление "нефтеюаней" в этом небольшом объеме не повлияет на курс доллара США, тем более что Федеральная резервная система планомерно повышает резервную ставку, а Трамп и его администрация поддерживают доллар введением пошлин на импорт и налоговыми послаблениями для американских компаний, действующих на территории США", – замечает аналитик.



Нефтяные фьючерсы в юанях будут востребованы прежде всего в Азии, считает ведущий аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. "А поскольку там наиболее значимые объемы потребления, то новая площадка способна впоследствии, на горизонте нескольких лет, оттянуть существенные объемы торговли у двух лидеров", – не исключает он. Сильную роль в данном плане будет играть и валюта торговли – юань. "Часть спроса на доллары он может заменить, что будет содействовать укреплению китайской валюты", – считает аналитик.



Ольга Соловьева

26.03.2018 Источник - ng.ru

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