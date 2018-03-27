 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.03.2018
07:46  Египетский президент Сиси пошел на полу-безальтернативные выборы
07:44  Войну в Йемене подбивают вернуться. Еще один ближневосточный конфликт переходит в горячую фазу, - "Къ"
07:39  Черным золотом Азия будет торговать за юани, - О.Соловьева
07:36  США и КНР договариваются о торговле по-тихому, - В.Скосырев
01:22  Монгольский сумоист Какурю Рикидзабуро в четвертый раз выиграл Кубок Императора Японии
00:34  В Туркменской тюрьме после 16 лет заключения скончался бывший начальник отдела КНБ полковник Аллакулиев
00:32  Дело Савченко как детонатор украинской катастрофы, - А.Халдей
Понедельник, 26.03.2018
23:53  Украина захватила российский траулер в Азовском море. МИД РФ сочиняет ноту..
23:52  Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора
23:05  Усманов - прячь мошну! Великобритания обещает отбирать имущество мутных рос-олигархов
23:01  Саудовцы больше пострадали от американских противо-ракет, чем от йеменских ракет
22:36  Турция впервые испытала свои баллистические ракеты - Gokdogan и Bozdogan
22:05  20 стран Запада выдворяют российских дипломатов по "делу Скрипаля"
21:25  Преподавателей лицеев Узбекистана штрафуют за низкий процент поступивших в вузы выпускников
21:12  Хозяева сгоревшего Кемеровского ТРЦ - укро-австралийские буржуи Штенгеловы, получившие грамоту за помощь бандеровцам
19:02  Умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Мавроди
18:21  В Киргизском Оше бабушка продала внука за $300. Задолбал, проказник?
17:29  Куда ведет британская игра с отравлением Скрипаля, - В.Гулевич
16:28  История Надежды Савченко, или Люстра над Украиной, - О.Миклашевский
13:43  Английские журналисты: Русофобия - это официально одобренный вид расизма, - Дарья Асламова
13:39  Время следить за словами. Почему истерика Мэй стала знаком угасания старого миропорядка, - А.Люсин
13:38  Для американских солдат выпустили пособие-комикс о поражении в конфликте с Россией
13:35  Котел под Дамаском почти зачищен: Действия Армии России привели к колоссальному результату
09:39  Опасная работа. Тюрьма, убийство или самоубийство – обычный финал карьеры президента ЮжКореи, - А.Ланьков
09:35  Экс-премьер Британии Хит был педофилом и убийцей, Расследование продолжается
09:31  Золотой блеф Америки: В хранилищах пусто, - А.Ситников
09:26  Ош. В Кыргызстане расследуют "незаконное получение" паспортов китайцами
09:14  Трансграничные "дыры". Что объединяет Англию и Узбекистан, - В.Катасонов
08:40  Турист-экономист Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея Киргизии
07:45  В Германии арестован незадачливый лидер каталанских сепаров Пучдемон
07:42  Турецкая армия продолжает наступление на курдский Телль-Рифат
07:36  Не наступи! КырПремьер Исаков наконец-то занялся реальным делом - машет граблями в Ботсаду
07:35  Йеменские шииты нанесли массированный ракетный удар по городам СаудАравии
07:26  Тегеран создает живой щит из российских военных, - "НГ"
07:24  У афганской инициативы Кремля появляются двойники, - И.Субботин
07:23  Трамп пошел в газовую атаку на Пекин, - О.Соловьева
07:13  91% туркмен проголосовало на выборах в Меджлис 6 созыва
06:29  На ташкентского правозащитника Рустамова и двух учителей завели дело из-за жалобы президенту
05:48  Как уживаются в Афганистане "ИГ" и "Талибан", - Е.Семенов
03:10  Пятая колонна США в войне против Ирана
00:16  При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 48 человек, в том числе и 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева
00:08  Русская жена для китайца: плюсы и минусы
Воскресенье, 25.03.2018
16:18  Бикини и буркини. Почему сексуальности в спорте объявили войну
15:42  На месте "Таштюрмы" построят современный парк
15:40  В Фергане из ослятины готовили не только самсу, но и шашлык (видео)
14:59  США покидают военные базы в Катаре и в Турции. Ближний Восток накануне очередной геополитической встряски
11:38  Елбасы улетел с визитом в ОАЭ к шейху Нахаяну
10:32  Туркмения голосует и выбирает себе новый Меджлис
10:18  МИД Туркмении отстреливается за своих пограничников, атаковавших иранский сейнер
09:27  Турки винят США в гибели своего F-16, упавшего вблизи Гюлшехира
09:24  "Уроки мартовской революции будут служить напоминанием, чтобы...", - президент Жээнбеков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США и КНР договариваются о торговле по-тихому, - В.Скосырев
07:36 27.03.2018

Угрозы Вашингтона возвести стену для китайских товаров могут оказаться блефом

Администрация США и Пекин начали закулисные переговоры с целью облегчить американцам доступ на китайский рынок. Контакты идут между новым вице-премьером Китая Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Американские чиновники направили Лю письмо, где просят, чтобы Китай снизил пошлины на автомобили, увеличил закупки полупроводников и открыл для США финансовый сектор. В то же время китайские СМИ по инерции толкуют, что КНР даст американцам отпор.

Мнучин позвонил Лю Хэ и поздравил его с повышением в должности, о котором было объявлено во время недавней сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Западная пресса называет Лю главным экономическим советником председателя КНР Си Цзиньпина или даже экономическим царем Китая. Собеседники обсуждали торговый дефицит и согласились искать взаимоприемлемый путь для его сокращения, пишет Wall Street Journal.

Закулисные дискуссии могут вызвать вздох облегчения у тех деловых людей, которых взволновало сообщение, что США планируют нанести удар по Китаю с помощью тарифов, ограничений на инвестиции и других шагов. Они направлены на то, чтобы уменьшить дефицит в размере 375 млрд долл. в торговле товарами со второй экономической державой мира. Это сообщение, а также угрозы Китая о мерах возмездия вызвали резкое падение курса акций в США.

Напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина вынудила союзников США – от Канберры до Брюсселя – делать выбор между сторонами. А сельскохозяйственные штаты Америки, где голосовали за Трампа, проклинали план. Ведь экспорт из этих штатов мог натолкнуться на ответные тарифы китайцев.

Трамп грозил, что может наложить на китайскую продукцию пошлины и другие ограничения на сумму 60 млрд долл. Пекин гневно отреагировал на это предупреждение, но постарался избежать эскалации в схватке. Министерство коммерции Китая обвинило США в том, что они создали отвратительный прецедент. Но оно объявило о штрафных мерах против американских товаров на сумму в 3 млрд долл. Это касалось фруктов, свинины, алюминия, который ранее был использован и прошел цикл восстановления, стальных труб.

Однако пока Китай не включил в список мер противодействия упоминание самых больших статей экспорта в КНР – сои, сорго и самолетов Boeing. Это, по мнению наблюдателей, говорит о желании Пекина идти путем переговоров.

Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет сократить дефицит в двусторонней торговле на 100 млрд долл. Этого он, в частности, рассчитывает добиться путем увеличения продажи полупроводников и автомобилей, сделанных в США.

В беседе с "НГ" доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозиас отметил, что дефицит США в торговле с Китаем существует уже несколько десятилетий. Кандидаты в президенты США предлагали ввести антидемпинговые пошлины, объявить Китай валютным манипулятором. Но когда становились президентами, они занимали более сдержанную позицию. Трамп, пожалуй, единственный президент за последние десятилетия, который осуществляет эту линию.

"Трамп пытается добиться от Китая уступок с точки зрения большего доступа американских товаров на рынок КНР и инвестиций США в китайскую сферу услуг. Тут нужно различать разные уровни. Одно дело – наращивание американского экспорта в КНР. Это одна из функций экономической политики США. Другое дело – демонизация дефицита США в торговле с Китаем. Серьезные экономисты давно показали, что главная причина дефицита – не китайская политика стимулирования экспорта. Главные причины – структурные и макроэкономические", – сказал эксперт.

Он пояснил, что структурные причины заключаются в том, что США и Китай специализируются на разных группах товаров. У них различные сравнительные преимущества в торговле. Китай имел преимущество по трудоемким товарам и по продуктам обрабатывающей промышленности, и он в больших количествах экспортировал свою продукцию в США. Макроэкономическая же проблема американской экономики состоит в том, что в США низкая норма сбережения, прежде всего у домохозяйств. А раз у страны низкая норма сбережения, значит, у нее будет торговый дефицит.

"Так что торговый дефицит США по объективным причинам возник и увеличивается. Политика китайских властей может эту ситуацию усугублять, но она не является первопричиной. Американцы могут требовать уступок от КНР по конкретным позициям. Но сбалансировать торговлю таким образом невозможно", – заключил Мозиас.
27.03.2018
Владимир Скосырев

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522125360
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  