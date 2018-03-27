США и КНР договариваются о торговле по-тихому, - В.Скосырев

07:36 27.03.2018 Угрозы Вашингтона возвести стену для китайских товаров могут оказаться блефом



Администрация США и Пекин начали закулисные переговоры с целью облегчить американцам доступ на китайский рынок. Контакты идут между новым вице-премьером Китая Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Американские чиновники направили Лю письмо, где просят, чтобы Китай снизил пошлины на автомобили, увеличил закупки полупроводников и открыл для США финансовый сектор. В то же время китайские СМИ по инерции толкуют, что КНР даст американцам отпор.



Мнучин позвонил Лю Хэ и поздравил его с повышением в должности, о котором было объявлено во время недавней сессии Всекитайского собрания народных представителей.



Западная пресса называет Лю главным экономическим советником председателя КНР Си Цзиньпина или даже экономическим царем Китая. Собеседники обсуждали торговый дефицит и согласились искать взаимоприемлемый путь для его сокращения, пишет Wall Street Journal.



Закулисные дискуссии могут вызвать вздох облегчения у тех деловых людей, которых взволновало сообщение, что США планируют нанести удар по Китаю с помощью тарифов, ограничений на инвестиции и других шагов. Они направлены на то, чтобы уменьшить дефицит в размере 375 млрд долл. в торговле товарами со второй экономической державой мира. Это сообщение, а также угрозы Китая о мерах возмездия вызвали резкое падение курса акций в США.



Напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина вынудила союзников США – от Канберры до Брюсселя – делать выбор между сторонами. А сельскохозяйственные штаты Америки, где голосовали за Трампа, проклинали план. Ведь экспорт из этих штатов мог натолкнуться на ответные тарифы китайцев.



Трамп грозил, что может наложить на китайскую продукцию пошлины и другие ограничения на сумму 60 млрд долл. Пекин гневно отреагировал на это предупреждение, но постарался избежать эскалации в схватке. Министерство коммерции Китая обвинило США в том, что они создали отвратительный прецедент. Но оно объявило о штрафных мерах против американских товаров на сумму в 3 млрд долл. Это касалось фруктов, свинины, алюминия, который ранее был использован и прошел цикл восстановления, стальных труб.



Однако пока Китай не включил в список мер противодействия упоминание самых больших статей экспорта в КНР – сои, сорго и самолетов Boeing. Это, по мнению наблюдателей, говорит о желании Пекина идти путем переговоров.



Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет сократить дефицит в двусторонней торговле на 100 млрд долл. Этого он, в частности, рассчитывает добиться путем увеличения продажи полупроводников и автомобилей, сделанных в США.



В беседе с "НГ" доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозиас отметил, что дефицит США в торговле с Китаем существует уже несколько десятилетий. Кандидаты в президенты США предлагали ввести антидемпинговые пошлины, объявить Китай валютным манипулятором. Но когда становились президентами, они занимали более сдержанную позицию. Трамп, пожалуй, единственный президент за последние десятилетия, который осуществляет эту линию.



"Трамп пытается добиться от Китая уступок с точки зрения большего доступа американских товаров на рынок КНР и инвестиций США в китайскую сферу услуг. Тут нужно различать разные уровни. Одно дело – наращивание американского экспорта в КНР. Это одна из функций экономической политики США. Другое дело – демонизация дефицита США в торговле с Китаем. Серьезные экономисты давно показали, что главная причина дефицита – не китайская политика стимулирования экспорта. Главные причины – структурные и макроэкономические", – сказал эксперт.



Он пояснил, что структурные причины заключаются в том, что США и Китай специализируются на разных группах товаров. У них различные сравнительные преимущества в торговле. Китай имел преимущество по трудоемким товарам и по продуктам обрабатывающей промышленности, и он в больших количествах экспортировал свою продукцию в США. Макроэкономическая же проблема американской экономики состоит в том, что в США низкая норма сбережения, прежде всего у домохозяйств. А раз у страны низкая норма сбережения, значит, у нее будет торговый дефицит.



"Так что торговый дефицит США по объективным причинам возник и увеличивается. Политика китайских властей может эту ситуацию усугублять, но она не является первопричиной. Американцы могут требовать уступок от КНР по конкретным позициям. Но сбалансировать торговлю таким образом невозможно", – заключил Мозиас.

27.03.2018

Владимир Скосырев Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522125360

Новости Казахстана

