Монгольский сумоист Какурю Рикидзабуро в четвертый раз выиграл Кубок Императора Японии

01:22 27.03.2018 Монгольский сумоист в четвертый раз выиграл Кубок Императора Японии



В Осаке завершился мартовский турнир профессионального сумо, где одержал победу 71-й великий чемпион Какурю Рикидзабуро (настоящее имя Мангалжалавын Ананд), сообщает Монцамэ.



Какурю одержал тринадцать побед в пятнадцати поединках.



Какурю - шестой иностранец и четвертый представитель Монголии, заслуживший высшее звание йокодзуна. Триумфатор трех предыдущих турниров.



Мангалжалавын Ананд родился 10 августа 1985 года в Улан-Баторе. В ноябре 2001-го года под именем Какурю он дебютировал на профессиональном дохе. В ноябре 2005-го года весивший чуть больше 100 килограммов силач впервые вошел в число 70 сильнейших рикиси и удостоился ранга сэкитори. В мае 2009-го года упорный монгол дебютировал в четвертом иерархическом звании комусуби, а перед июльским Нагоя басе впервые получил назначение в сэкивакэ. В марте 2012-го года Какурю был произведен в озэки. В марте 2014-го года Мангалжалавын Ананд выиграл Весенний турнир и заслужил титул йокодзуна.



Какурю женат на монголке, воспитывает дочку и сына. Рост чемпиона 186 см. Боевой вес 155 кг. Источник - CA-NEWS

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