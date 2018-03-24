 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменской тюрьме после 16 лет заключения скончался бывший начальник отдела КНБ полковник Аллакулиев
00:34 27.03.2018

В Туркменистане после 16 лет заключения скончался бывший начальник отдела КНБ Алламурад Аллакулиев

В Туркменистане, в заключении скончался бывший начальник отдела центрального аппарата Комитета национальной безопасности (ныне МНБ) Алламурад Аллакулиев, сообщает издание "Альтернативные новости Туркменистана" со ссылкой на информированный источник.

Источник сообщил, что Аллакулиев скончался около десяти дней назад, точной даты его смерти нет.

Источники издания "Хроника Туркменистана" смерть Аллакулиева также подтверждают.

Осужденный в марте 2002 года к 18 годам заключения, бывший полковник спецслужб скоропостижно скончался от обширного инфаркта 10 марта в BLK/4 – спецколонии, расположенной в Балканском велаяте, где содержатся бывшие работники силовых структур.

Уроженец Марыйского велаята подполковник Аллакулиев один из людей, исчезнувших в туркменских тюрьмах и числящийся в списке кампании "Покажите их живыми!".

Источник сообщил также, что Аллакулиев сначала отбывал наказание в тюрьме AH-T/2 ("Овадан-Депе"), а потом был переведен в колонию для бывших работников правоохранительных органов в поселке Акдаш (Балканский велаят). Других подробностей о его пребывании в заключении и последовавшей кончины нет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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