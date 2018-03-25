Дело Савченко как детонатор украинской катастрофы, - А.Халдей

00:32 27.03.2018 зона власти Порошенко сжимается как шагреневая кожа: уже и судебная власть выходит из-под контроля



Порошенко посадил Савченко. В зале суда она обматерила прокурора и привычно объявила голодовку. После чего из текста речи судьи выяснилось, что улик нет, и она арестована незаконно. Все поняли, что это значит, что Надю освобождают, о чем немедленно раструбили на весь мир. Но не тут-то было. Судью просто не дослушали до конца. Дело было на Украине.



Когда дослушали весь текст судьи до конца, стало ясно, что поторопились радоваться. Прокурор показал судье мандат, и судья, не отрываясь от текста, от греха подальше снова посадил Савченко. И все эти действия были совершены во время зачитывания одной речи судьи. Таким образом, на свободе Савченко была всего несколько минут. Немыслимое дело? Нет, самое обычное – на Украине. Судить нельзя помиловать – эта дилемма оказалась решена просто блестяще. Было принято сразу две версии постановки запятой. И помиловали, и осудили.



В Киеве банальная склока. Савченко с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном якобы планировали теракт с силовым устранением Порошенко, Турчинова и Авакова. Маловато для заговора, но Луценко это не смутило – он уверяет, что заговорщики рассчитывали на восстание 8-го полка спецназа ВСУ. Такой вот лейтенант Шмидт на крейсере "Очаков".



Предварительно силы Порошенко провели большую работу по лишению Савченко Радой депутатской неприкосновенности. Неприкосновенность сняли, а Порошенко оказался беднее на очень крупную сумму денег. Прокурор довел дело до ареста и суда. Но случилось непредвиденное. Судья ясно заявил, что прокурор не предоставил убедительных доказательств наличия улик против Савченко. Если учесть, что прокурор Ю.Луценко – это кум президента Порошенко, то судья, по сути, явно и публично послал президента Украины по известному всем адресу.



Это значит, что судья боится кого-то более могущественного, чем Порошенко, и это вовсе не закон, ибо по закону Савченко подлежит освобождению. Судья показал кому-то, что сделал все, что мог. Но понимая, что может попасть между двумя жерновами, судья принял Соломоново решение и, заявив о незаконности ареста Савченко, оставил ее под стражей до выяснения всех обстоятельств дела. За два месяца на Украине может произойти очень многое.



Если вспомнить, что перед этим МВД Авакова решило провести силовую акцию против полка "Азов" под руководством Билецкого, и сложить это с делом Савченко, то картина ускользающей власти Порошенко и развала украинской государственности проявляется во всей своей полноте.



Напомню, что Нацгвардия и полиция Авакова оцепили территорию завода, на котором находится база Нацкорпуса. Билецкий протестовал, приводил на помощь депутатов, но ничего не помогло. Особенно Билецкого потрясло то обстоятельство, что удар он

получил в спину от Авакова, своего покровителя и куратора. Билецкий утверждает, что и он, и Савченко, преследуются методами провокаций и подброса улик.



Но причина наезда Авакова на Билецкого намного более простая. Банальные денежные интересы. Нацкорпус арендует цех у завода, на котором устроил свою базу. Цех патриоты разворовали, аренду символическую платили плохо. Им там понравилось и все устраивало – но вот оказывается, что место, где стоял цех, запланировано под снос и строительство там большого дома. Билецкий тут со своими придурками совсем не в тему. Уходить он не хотел – и его просто силой выбросили. Вот и вся история.



Вы спросите – а при чем тут Порошенко? Правильно – совершенно не при чем. Его нет. Все вопросы в стране решаются успешно без участия Порошенко, и он как бы совсем лишняя фигура пейзажа. Разница между Порошенко и Аваковым в том, что Аваков делает, что хочет, а Порошенко – что может. А может он все меньше и меньше. И поведение судьи это наглядно подтверждает. Украина продолжает свой путь распада и государственной смерти. И чем дольше этот путь продлиться, тем больше мучений украинцам он принесет.



Александр Халдей

25 марта 18 Источник - svpressa.ru

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