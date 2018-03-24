Украина захватила российский траулер в Азовском море. МИД РФ сочиняет ноту..

23:53 26.03.2018 Украина занялась нападениями на российских рыбаков



Российские силовики не смогли защитить мирных рыбаков с "Норда" от украинского плена



Текст: Алексей Нечаев,

Юрий Зайнашев



Захвативших российское судно в Азовском море украинских пограничников с полным правом можно назвать пиратами. Они задержали 10 мирных керченских рыбаков в водах "совместного использования", в которых и наши, и украинцы по договору Кучмы и Путина 2003 года имеют право свободно ловить рыбу. Но теперь экипаж оказался в плену, и россиянам грозит до пяти лет тюрьмы. Как же так получилось?



В понедельник генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против экипажа российского рыболовецкого судна "Норд", захваченного накануне в Азовском море. "По факту выхода из закрытого порта в Крыму рыболовного судна начато уголовное производство", – сообщила прокуратура.



Как пишет РИА "Новости", дело заведено по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", по которой предусматривается до пяти лет лишения свободы. Экипаж подвергается допросу, готовится ходатайство об аресте изъятого имущества. Накануне в Азовском море украинские пограничники задержали "Норд" с десятью моряками на борту, доставив затем судно в Бердянск. Арест произошел в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины.



Как сообщил ТАСС, свои действия пограничники объяснили тем, что корабль зарегистрирован "на территории Автономной Республики Крым". Нарушением порядка выезда из "оккупированной территории" в погранслужбе сочли и наличие у всех членов экипажа "так называемых паспортов граждан РФ, выданных в городе Керчь".



Издание "КерчьИНФО" рассказало подробности захвата – со слов жены одного из членов экипажа "Норда", а также рыбака-промысловика Вячеслава – друга одного из захваченных рыбаков.



"К судну "Норд" подошел украинский вельбот военный, с пулеметами, автоматами. Высадились на борт, экипаж положили на палубу, запретили выходить в эфир, взяли на буксир и отволокли в порт Бердянск",



– цитирует издание рыбака. По его словам, российских силовиков в момент захвата поблизости не оказалось. "Работала колонна судов, безопасность должны были обеспечивать пограничники, однако правоохранителей не было", – добавил рыбак. Вячеслав заявил о том, что рыбаки переживают за "своих" и просят родных и близких моряков "держаться".



Жена одного из моряков призналась, что беспокоится за мужа. Женщина напомнила, что "Рыболовецкий колхоз имени 1 мая", к которому приписано судно, принадлежит компании "Крымский берег" (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков). Руководители компании, по ее словам, сказали родственникам, что от них ничего не зависит и теперь все будет решаться на уровне МИДов двух стран.



"Там нет как таковых нейтральных вод, там есть акватория "совместного использования". Это все Азовское море, за исключением пятимильной зоны вдоль берега. Так записано в договоре России и Украины, который был подписан в Керчи в декабре 2003 года", – пояснил газете ВЗГЛЯД гендиректор компании Максим Горланов. Однако он уточнил, что компания на самом деле не владеет судном, а лишь является давним партнером колхоза.



Как рассказал газете ВЗГЛЯД председатель колхоза Сергей Лесков, "Норд" вышел в субботу в составе колонны российских рыбопромысловых судов из Керчь для промысла тюльки. В воскресенье в 14.00 (в координатах: 460 13` 01``, 360 15`09``) "Норд" был остановлен пограничной службой Украины под предлогом "проверки соблюдения выполнения Правил рыболовства. Остальные суда из этой колонны срочно прервали промысел и направились в порты приписки".



По словам Лескова, после досмотра пограничники выдвинули обвинения в отсутствии разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск. Он добавил, что на судне есть продукты на трое суток, запас пресной воды на шесть суток, а также топлива на пять суток с учетом поддержания температурного режима холодильной установкой для хранения рыбопродукции. Однако пока украинская сторона никак не отреагировала на запрос капитана о снабжении судна необходимыми запасами.



Экипажу, по словам Лескова, инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (204 ч.2 КоАП Украины), а капитану судна – "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" (332-1 КК Украины).



"На данный момент все члены экипажа находятся на борту судна. Сегодня до конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий", – отметил председатель колхоза.



Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала захват "Норда" грубейшим нарушением международного права. "Фактически мы имеем дело с захватом российского судна украинскими пограничниками, что в международной правовой терминологии определено как пиратство", – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Ковитиди.



"Украинские пограничники уподобились сомалийским пиратам, задерживая в нейтральных водах мирное судно под российским флагом, – сказала Ковитиди. – У украинских пограничников не было никаких правовых оснований для остановки и досмотра судна "Норд" с последующей буксировкой в территориальные воды Украины".



Как считает сенатор, под угрозу поставлена безопасность судоходства во всем Азовском море, которое является зоной интенсивного мореплавания судов, следующих под флагами разных стран мира. "Именно поэтому мы бы хотели, чтобы в данном случае свою точку зрения высказала международная общественность, – продолжает Ковитиди. – Что касается МИД РФ, то его реакция не заставит себя ждать".



"МИД России занимается этим вопросом", – подтвердила газете ВЗГЛЯД представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.



Напомним, украинские власти не раз пытались наказать корабли, заходившие в Крым, но это были суда под флагами других стран. Так, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2016 года Приморский райсуд Одессы заочно арестовал и судно Varyag ("Варяг"), которое курсировало между Крымом и Турцией. В марте прошлого года Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно Sky Moon ("Скаймун") под флагом Танзании в отместку за его заход в порты Крыма.



"Еще одним примером такой пиратской практики Украины может служить отобранное у владельцев под видом конфискации судно "Скаймун". Был отобран весь его груз, который составлял более 3 тыс. тонн кальцинированной соды. Судно было конфисковано только лишь потому, что оно заходило в порты Крыма", ­– напомнила Ковитиди.



Эксперты считают, что наши пограничники должны применять силу в случаях, когда необходимо защитить российских граждан в море.



Напомним, что российские боевые корабли уже не раз открывали предупредительный огонь в акватории Одессы, где работает российская буровая установка. Огонь открывался в тех случаях, когда к буровой установке пытался приблизиться украинский военный корабль.



"Украине выгодны провокационные действия. Можно сказать, что украинские власти их ищут, – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. – Если наши пограничники убеждены, что украинская сторона нарушила правила, то мы должны отвечать жестко".



Правда, крымский сенатор Сергей Цеков считает, что теперь инцидент разрешат переговорами. "Надо прежде всего использовать дипломатические меры, таким образом добившись освобождения и судна, и граждан РФ, – сказал Сергей Цеков газете ВЗГЛЯД. – Я не допускаю применения силы для их освобождения".



Сенатор также обратил внимание на нечеткость разграничения Азовского моря, что и создает благоприятную почву для инцидентов.



"Азовское море – фактически внутреннее море России и Украины. Мы же так и не договорились еще во времена, когда Крым был украинским, по разделу моря, – сказал Цеков. – Но даже если украинские власти, как они говорят, задержали "Норд" в своих территориальных водах, это не означает, что им надо было применять жесткие меры". Источник - vz.ru

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