Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора

23:52 26.03.2018 Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по позициям сирийских военных и их союзников в провинции Дейр-эз-Зор, сообщают в соцсетях.



Атаке подверглись позиции Сирийской арабской армии (САА) в деревне Мохассан, которая расположена на правом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Telegram-канал Directorate 4.



Также в провинции Дейр-эз-Зор были замечены вертолеты UH-60 ВВС США, перевозящие личный состав для усиления американской группировки в районе.



На прошлой неделе СМИ сообщали, что коалиция нанесла удары по сухопутным войскам Сирии и ее союзникам на западном берегу реки Евфрат.



Ранее коалиция США оправдалась за удары по сирийской армии.



Напомним, 8 февраля возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Такие действия были предприняты якобы "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), пользующихся поддержкой американцев.



26 марта 2018, Алексей Ласнов Источник - vz.ru

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