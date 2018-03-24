Усманов - прячь мошну! Великобритания обещает отбирать имущество мутных рос-олигархов

23:05 26.03.2018 Великобритания готовится арестовать имущество богатых россиян, вызывающее подозрения у местных властей. Об этом сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время визита в Эстонию, передает агентство Reuters.



"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр.



По словам Уильямсона, страны ЕС и США одобрили обвинения Лондона, невправленные на Россию, в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.



Британия, в свою очередь, собирается принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения, передает newsru.com слова главы военного ведомства.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в скором времени сообщить о возможных дальнейших шагах Великобритании в отношении России.



Британский министр обороны выступил со словами одобрения поддержки, которую оказал Запад по этому вопросу.



"На прошлой неделе стало известно, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, вслед за Британией готовятся около 20 стран, в том числе Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания, - сообщает newsru.com. - В минувшую пятницу Европейский союз отозвал своего посла в России Маркуса Эдерера. По данным Reuters, 26 марта может объявить о высылке дипломатических сотрудников РФ и президент США Дональд Трамп. Впрочем, по данным источников, пока окончательное решение по этому поводу он не принял".



Сейчас на территории Эстонии находится уже 800 британских и 300 датских военнослужащих, появившихся там после обострения отношений между Россией и странами НАТО в 2014 году. У них в распоряжении танки и боевые машины пехоты.



По сообщениям СМИ, Польша точно планирует выслать российских дипломатов. Кроме того, все страны Прибалтики также вызвали в МИД российских послов. Источник - ktovkurse.com

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