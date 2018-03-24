Саудовцы больше пострадали от американских противо-ракет, чем от йеменских ракет

23:01 26.03.2018 Две противоракеты MIM-104C американского зенитно-ракетного комплекса "Патриот" неожиданно вышли из-под контроля во время перехвата баллистических ракет йеменских хуситов. Одна из них рухнула в жилую зону Эр-Рияда.



Как сообщала "Русская Весна", аравийская коалиция заявила, что система ПВО Patriot PAC-2 SAM, стоящая на вооружении армии Саудовской Аравии, в ночь с 25 на 26 марта перехватила 7 ракет, запущенных повстанцами Йемена из движения "Ансар Аллах".



На самом же деле перехват оказался просто самоубийственным: как минимум 2 противоракеты, которые производит американская компания Raytheon, повели себя более чем странно.



На видеозаписях, снятых местными жителями, хорошо видно, как одна из противоракет "Патриота" вместо перехвата взрывается в воздухе практически сразу после запуска, а вторая во время полета к цели внезапно меняет свой курс и взрывается в густонаселенном жилом квартале Эр-Рияда - столицы КСА.



На других роликах из Сети, принятых вначале за удар ракеты Хуситов, на самом деле наблюдается сбой головки самонаведения американской противоракеты и нанесение удара по наземной цели. Самоликвидатор не сработал.



На данные факты обратили внимание и аналитики американского портала The Aviationist, специализирующегося на новостях, связанных с авиацией и ПВО. Эксперты разобрали запись и написали статью о нештатной ситуации при боевой работе ЗРК Patriot в Эр-Рияде.



В тоже время власти Саудовской Аравии попытались оправдаться заявлением, что на видео на землю упали совсем не фрагменты хваленой американской противоракеты, а якобы это были "обломки" баллистических ракет Хуситов, пораженных "Патриотом".



На самом же деле очевидно, что на первой секунде ролика наблюдается самопроизвольный взрыв противоракеты на высоте примерно 200 - 300 метров и падение обломков, на таком близком расстоянии от зенитных установок вражеские цели никогда не поражаются.



По официальным данным, из-за этого взрыва погиб один мирный житель, оказавшийся гражданином Египта. Еще несколько гражданских были ранены. Источник - rusvesna.su

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