 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.03.2018
23:52  Коалиция США нанесла новый авиаудар по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора
23:05  Усманов - прячь мошну! Великобритания обещает отбирать имущество мутных рос-олигархов
23:01  Саудовцы больше пострадали от американских противо-ракет, чем от йеменских ракет
22:36  Турция впервые испытала свои баллистические ракеты - Gokdogan и Bozdogan
22:05  20 стран Запада выдворяют российских дипломатов по "делу Скрипаля"
21:25  Преподавателей лицеев Узбекистана штрафуют за низкий процент поступивших в вузы выпускников
21:12  Хозяева сгоревшего Кемеровского ТРЦ - укро-австралийские буржуи Штенгеловы, получившие грамоту за помощь бандеровцам
19:02  Умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Мавроди
18:21  В Киргизском Оше бабушка продала внука за $300. Задолбал, проказник?
17:29  Куда ведет британская игра с отравлением Скрипаля, - В.Гулевич
16:28  История Надежды Савченко, или Люстра над Украиной, - О.Миклашевский
13:43  Английские журналисты: Русофобия - это официально одобренный вид расизма, - Дарья Асламова
13:39  Время следить за словами. Почему истерика Мэй стала знаком угасания старого миропорядка, - А.Люсин
13:38  Для американских солдат выпустили пособие-комикс о поражении в конфликте с Россией
13:35  Котел под Дамаском почти зачищен: Действия Армии России привели к колоссальному результату
09:39  Опасная работа. Тюрьма, убийство или самоубийство – обычный финал карьеры президента ЮжКореи, - А.Ланьков
09:35  Экс-премьер Британии Хит был педофилом и убийцей, Расследование продолжается
09:31  Золотой блеф Америки: В хранилищах пусто, - А.Ситников
09:26  Ош. В Кыргызстане расследуют "незаконное получение" паспортов китайцами
09:14  Трансграничные "дыры". Что объединяет Англию и Узбекистан, - В.Катасонов
08:40  Турист-экономист Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея Киргизии
07:45  В Германии арестован незадачливый лидер каталанских сепаров Пучдемон
07:42  Турецкая армия продолжает наступление на курдский Телль-Рифат
07:36  Не наступи! КырПремьер Исаков наконец-то занялся реальным делом - машет граблями в Ботсаду
07:35  Йеменские шииты нанесли массированный ракетный удар по городам СаудАравии
07:26  Тегеран создает живой щит из российских военных, - "НГ"
07:24  У афганской инициативы Кремля появляются двойники, - И.Субботин
07:23  Трамп пошел в газовую атаку на Пекин, - О.Соловьева
07:13  91% туркмен проголосовало на выборах в Меджлис 6 созыва
06:29  На ташкентского правозащитника Рустамова и двух учителей завели дело из-за жалобы президенту
05:48  Как уживаются в Афганистане "ИГ" и "Талибан", - Е.Семенов
03:10  Пятая колонна США в войне против Ирана
00:16  При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 48 человек, в том числе и 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева
00:08  Русская жена для китайца: плюсы и минусы
Воскресенье, 25.03.2018
16:18  Бикини и буркини. Почему сексуальности в спорте объявили войну
15:42  На месте "Таштюрмы" построят современный парк
15:40  В Фергане из ослятины готовили не только самсу, но и шашлык (видео)
14:59  США покидают военные базы в Катаре и в Турции. Ближний Восток накануне очередной геополитической встряски
11:38  Елбасы улетел с визитом в ОАЭ к шейху Нахаяну
10:32  Туркмения голосует и выбирает себе новый Меджлис
10:18  МИД Туркмении отстреливается за своих пограничников, атаковавших иранский сейнер
09:27  Турки винят США в гибели своего F-16, упавшего вблизи Гюлшехира
09:24  "Уроки мартовской революции будут служить напоминанием, чтобы...", - президент Жээнбеков
09:04  Лидер Исламской партии Афганистана старый басмач Хекматияр назвал условие для переговоров талибов с правительством
08:58  Слон против носорога. Как США объявили торговую войну Китаю, - А.Винокуров
02:25  Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 в Афганистане
Суббота, 24.03.2018
17:14  Умер известный британский писатель-детективщик Филип Керр
16:02  Меланья Трамп вручила каз-правозащитнице Умаровой (кто это?) "приз за смелость"
15:47  Фокусы Дворковича еще аукнутся России. Прощальная пакость медведевского правительства, - М.Делягин
14:49  Бандит Сорос давит на Европу: убийства как метод, - А.Халдей
14:46  Молодец! 42-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла золото на этапе Кубка мира в Дохе
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовцы больше пострадали от американских противо-ракет, чем от йеменских ракет
23:01 26.03.2018

Две противоракеты MIM-104C американского зенитно-ракетного комплекса "Патриот" неожиданно вышли из-под контроля во время перехвата баллистических ракет йеменских хуситов. Одна из них рухнула в жилую зону Эр-Рияда.

Как сообщала "Русская Весна", аравийская коалиция заявила, что система ПВО Patriot PAC-2 SAM, стоящая на вооружении армии Саудовской Аравии, в ночь с 25 на 26 марта перехватила 7 ракет, запущенных повстанцами Йемена из движения "Ансар Аллах".

На самом же деле перехват оказался просто самоубийственным: как минимум 2 противоракеты, которые производит американская компания Raytheon, повели себя более чем странно.

На видеозаписях, снятых местными жителями, хорошо видно, как одна из противоракет "Патриота" вместо перехвата взрывается в воздухе практически сразу после запуска, а вторая во время полета к цели внезапно меняет свой курс и взрывается в густонаселенном жилом квартале Эр-Рияда - столицы КСА.

На других роликах из Сети, принятых вначале за удар ракеты Хуситов, на самом деле наблюдается сбой головки самонаведения американской противоракеты и нанесение удара по наземной цели. Самоликвидатор не сработал.

На данные факты обратили внимание и аналитики американского портала The Aviationist, специализирующегося на новостях, связанных с авиацией и ПВО. Эксперты разобрали запись и написали статью о нештатной ситуации при боевой работе ЗРК Patriot в Эр-Рияде.

В тоже время власти Саудовской Аравии попытались оправдаться заявлением, что на видео на землю упали совсем не фрагменты хваленой американской противоракеты, а якобы это были "обломки" баллистических ракет Хуситов, пораженных "Патриотом".

На самом же деле очевидно, что на первой секунде ролика наблюдается самопроизвольный взрыв противоракеты на высоте примерно 200 - 300 метров и падение обломков, на таком близком расстоянии от зенитных установок вражеские цели никогда не поражаются.

По официальным данным, из-за этого взрыва погиб один мирный житель, оказавшийся гражданином Египта. Еще несколько гражданских были ранены.

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522094460
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  