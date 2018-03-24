Турция впервые испытала свои баллистические ракеты - Gokdogan и Bozdogan

22:36 26.03.2018 В Турции успешно прошли испытания первых баллистических ракет местного производства Gökdoğan и Bozdoğan. Тестовые пуски были проведены с военного полигона в Синопе, специалисты оценивали возможности ракетных двигателей после отключения системы наведения, сообщает новостное агентство Anadolu.



Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки по движущимся целям, а также пуск с самолета.



Ракеты разработаны совместно специалистами Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE). Они были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.



Работа над новыми типами ракет началась в 2013 году. Gökdoğan – ракета малого радиуса действия с инфракрасным наведением, Bozdoğan – ракета дальнего радиуса действия. Работу над этими проектами планируется завершить в 2020 году. После чего начнется серийное производство ракет.



Ранее серьезные разногласия между Турцией и ее партнерами по НАТО вызвали закупки российского ракетно-зенитного комплекса С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler). Глава Военного комитета альянса Петр Павел оценил покупку Турцией С-400 как безответственную с точки зрения безопасности Европы. В США задумались над введением санкций против Турции. Тем не менее, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не откажется от сделки. Он сказал, что не собирается отчитываться и продолжит следовать избранному пути для "достижения собственных целей". Источник - fergananews.com

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