20 стран Запада выдворяют российских дипломатов по "делу Скрипаля"

22:05 26.03.2018 США высылают 60 российских дипломатов, 14 стран ЕС - по несколько



Трамп закрывает генконсульство РФ в Сиэтле



Власти США приняли решение по высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая ранее пошла на эти меры в связи со скандалом вокруг отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля. Как ранее сообщали СМИ, президент Дональд Трамп при принятии решения будет ориентироваться на действия европейских коллег. В итоге информация о высылке дипломатических работников поступила одновременно с обеих сторон Атлантики.



"Трамп поручил выслать 60 российских дипломатов из США и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле", - говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на Белый дом США.



По имеющимся данным, речь идет о 48 сотрудниках дипломатических представительств и 12 сотрудниках миссии при ООН.



Одновременно поступили данные о высылке сотрудников российских диппредставительств из других стран. Так, Германия, Франция, Польша объявили о высылке каждая четырех дипломатов.



Чехия высылает трех дипломатов. Нидерланды, Дания, Италия - по два, Финляндия, Румыния, Хорватия, Швеция - по одному. Латвия высылает одного, Литва - троих. Эстония заявила, что высылает из страны военного атташе посольства РФ.



Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что всего 14 стран ЕС приняли решение о высылке россиян. Однако позже Испания также заявила о высылке двух россиян, таким образом число стран-членов ЕС из этого списка достигло 15.



Украина присоединилась к бойкоту и объявила о высылке 13 российских дипломатов.



Также к дипломатическим санкциям присоединилась Канада, из страны будут высланы четыре дипломата, Албания - тоже двое, Норвегия - один.



Власти Ирландии в настоящее время рассматривают возможность высылки дипломатов, решение еще не принято. Источник - mk.ru

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