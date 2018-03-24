Хозяева сгоревшего Кемеровского ТРЦ - укро-австралийские буржуи Штенгеловы, получившие грамоту за помощь бандеровцам

21:12 26.03.2018 Кемеровская трагедия: новые подробности + пара слов о реальном владельце ТРЦ



В Кемеровской области объявлен трехдневный траур (27, 28, 29 марта) по многочисленным жертвам пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".



"К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибло 64 человека", - сообщил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. По информации МЧС, крыша ТРЦ обрушилась почти по всей площади пожара в 1,6 тысяч квадратных метров. Опознать смогли пока только 23 тела. 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Пять человек из списка пропавших обнаружены живыми.



Задержаны гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок, старший специалист по безопасности (Александр Никитин отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию, обладая нулевым опытом в этой сфере и будучи поваром по специальности), директор детского развлекательного центра, еще один сотрудник, а

также ЧОПовец, при получении сигнала о пожаре отключивший систему оповещения. Уголовные дела, видимо, будут возбуждены в отношении и других горе-охранников, которые успели перекрыть лестницы и не давали детям спуститься вниз; ЧОП "Боец" лишат лицензии. У следователей есть множество вопросов к представителям Госпожарнадзора УМЧС РФ по городу Кемерово.



Священники Кемеровской епархии оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 марта проведет заупокойное богослужение по погибшим при пожаре. 27 марта во всех храмах РПЦ пройдут заупокойные службы. Президент Владимир Путин перенес на более позднее время ряд мероприятий. В Кемерово прибыли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Российские телеканалы наконец-таки меняют сетку вещания в связи с трауром. От показа развлекательных программ откажутся, в частности, Первый канал (еще несколько часов назад избегавший комментировать вопрос об изменении сетки вещания), НТВ и СТС.



Ожидаемо беснуются провокаторы. Например, сайт майданутых нацистов "Русская революция" орет о "355 погибших". Сотни "дочерей офицеров" рванули раскидывать по соцсетям визги о якобы сокрытии властями подлинной информации: "Знакомый родственника - пожарный. Всем сказали молчать. Ночью там уже лежали мешки", "Почему СМИ молчат??? Погибших намного больше!!! Их около 300!!!", "Морги переполнены, более 200 человек, остальных вывозят в пригородные морги", "Коллеге золовка позвонила, она судмедэксперт, им дали распоряжение готовить 350 мест на экспертизу" и так далее, и тому подобное.



Кто-то пишет о теракте. О некоем "мужике с рюкзаком".



Группа "Вконтакте", специально созданная для освещения подробностей трагедии, обращается к читателям: "Не спешите со сборами денег. Мы не вправе устраивать сборы. Если людям что-то потребуется - информация будет. Если видите посты о сборе денег, скорее всего это мошенники". Внимание: если вы хотите перевести средства, это можно сделать через сайт кемеровского Красного Креста и через Отдел благотворительности Кемеровской епархии Русской Православной Церкви.



У сгоревшего здания возник стихийный мемориал. Люди несут цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.



Выявлен реальный хозяин ТРЦ "Зимняя вишня" (задержанная Судденок - не более, чем зиц-председатель). Это создатель и владелец крупного пищевого холдинга KDV Group, 45-летний король снэков Денис Штенгелов. Гражданин Австралии, куда он вместе с женой и детьми перебрался в 2010 году. Начинал Штенгелов мелким торговцем семечками в 1990-х. Сейчас его KDV Group насчитывает 16 тысяч человек персонала, выпускает в том числе пивные закуски Beerka, сухарики "Кириешки" и "Три корочки", чипсы "Чипсоны", пакетированные семечки "Бабкины семечки", рыбные снэки "Баренцев". Издание Bloomberg в октябре 2017 года оценило состояние предпринимателя в сумму более миллиарда долларов. В интервью РБК Штенгелов характеризовал свою модель управления бизнесом следующим образом: "Мы экономим деньги, выжигая поляну". С 2013 года холдинг сумел увеличить продажи более чем вдвое, до 95 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов) в год. Помимо изначального актива - Яшкинский пищекомбинат в Кемеровской области - в состав KDV Group входят Кузбасский пищекомбинат, компания "Бриджтаун фудс", томская кондитерская фабрика "Красная звезда", новосибирско-ташкентско-швейцарское ОАО "Сибирский берег", ржевская группа "Золотой терем", подмосковный кондитерский комбинат "Озерский сувенир", кондитерская фабрика в деревне Богданово Воронежской области, мукомольное производство в селе Поломошное в Кемеровской области, заводы на Алтае и в Узбекистане и др. При этом, уточняет Life, бизнесмен не раскрывает структуру собственников своего холдинга; более того, согласно СПАРК-Интерфакс, Штенгелов значится учредителем всего одной торговой компании "Газстройинвест", которая была ликвидирована еще в 2005 году. Холдинг KDV Group агрессивно расширяется в ритейле (сеть супермаркетов "Ярче!") и сфере спортивной индустрии: проект "Кенгуру", академия тенниса в Австралии, гольф-клуб (40 полей для гольфа) в Австралии. Бизнес-активами на территории Австралии управляет старшая сестра Штенгелова Юлия, имеющая швейцарское и австралийское гражданство. Ей помогает старший сын Штенгелова Иван, молодой австралийский теннисист, типичный представитель "золотой молодежи".



Что любопытно, отец Штенгелова (тоже бизнесмен) эмигрировал из России на Украину, в настоящее время является депутатом Приморского райсовета Запорожской области и имеет почетную грамоту за помощь АТО.



По данным портала Shop and mall, основным арендатором ТРЦ "Зимняя вишня" был магазин "Ярче!", входящий в KDV Group. Следственный комитет намерен допросить Штенгелова, однако миллиардер в ближайшее время возвращаться в РФ не собирается. Штенгелов сказал, что ему принадлежит лишь 40% торговых площадок центра. Но среди них - та самая игровая комната (детский развлекательный центр) и тот самый кинотеатр.



Алексей Иванов Источник - zavtra.ru

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