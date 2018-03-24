Умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Мавроди

19:02 26.03.2018 В Москве на 63-м году жизни умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Сообщают российские СМИ в понедельник.



Сергей Мавроди умер в московской больнице от сердечного приступа.



Мавроди - основатель акционерного общества "МММ", которое в 1990-х привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. Вкладчиками "МММ", купившими акции и так называемые билеты, были несколько миллионов человек. После краха пирамиды Мавроди, чтобы избежать заключения, избрался в госдуму.



В апреле 2007 года суд приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве "путем обмана и злоупотребления доверием граждан". Потерпевшими по делу проходили более 10 тыс. человек, Мавроди назвал себя невиновным. Следствие оценило ущерб от деятельности "МММ" и связанных с ней структур в 1993 - 1995 годах в более чем 110 млн руб. На свободу Мавроди вышел в мае 2007 года, так как провел большую часть срока в СИЗО. Источник - kyrtag.kg

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