 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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История Надежды Савченко, или Люстра над Украиной, - О.Миклашевский
16:28 26.03.2018

О Наде, Юле, "Азове" и Порошенко

Свежий анекдот с Украины:

– Почему Рада круглая?

– Потому что цирк квадратным не бывает.

Директор цирка – Порошенко. Люди потешаются, вспоминая его слова двухлетней давности: "Как мы вернули Надежду [Савченко. – Ред.], так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым". Теперь – иное: дрессированные и перепуганные депутаты в день весеннего равноденствия дружно дали согласие на задержание Надежды. А на следующий день, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева арестовал ее, их коллегу, народного депутата и Героя Украины, сроком на 59 дней, до 20 мая. Это как бы за попытку организации государственного переворота и физической ликвидации высших руководителей Украины. Ну не цирк ли?

История с Надеждой – звено в цепочке, скажем так, не очень обычных действий украинских властей: разгон Михомайдана, арест Владимира Рубана, теперь вот Савченко… Кто-то подумал, что Порошенко подбирается к грозящим уничтожить "режим барыг" радикалам – "Правому сектору", "Свободе", С14 [организации, запрещенные в РФ], "Национальным дружинам" ("азовскому движению" Билецкого).

На рассвете 23 марта в Киеве спецподразделения МВД захватили базу Национального корпуса (штаб "азовского движения"). К слову, в 2014 году птенцы Билецкого (Белого Вождя) под предлогом борьбы с российским бизнесом захватывали территорию киевского завода АТЭК (бывшего гиганта советского машиностроения "Красный экскаватор"). Теперь Билецкий жалуется: "Были сломаны все двери, украдены вещи, украли ордена людей, которые воевали…" Не исключает, что подбросят азовцам "какие-то очередные гранаты Савченко". В течение 30 минут к базе Нацкорпуса по тревоге стянулись до полутысячи боевиков-радикалов. Они забаррикадировали снаружи ворота базы, захваченной спецназом Авакова, но спецназ к тому времени свою работу выполнил: изъяв документы и компьютеры, покинул базу. Кстати, Билецкий не ошибся: две гранаты действительно были найдены. Так что продолжение следует.

Еще год назад и представить было невозможно, чтобы к "Азову" кто-то посмел прийти с обыском. Теперь что-то переменилось, но выкидывать белый флаг азовцы не собираются. Председатель Центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов, наблюдая, как спецназ покидает базу, пригрозил властям: "Они пришли к нам домой, и сейчас они покидают наш дом. Они бросили нам вызов. Сейчас мы видим линию фронта и противника. Спасибо ребятам из "Свободы", "Правого сектора", "Айдара", "Днепра" и С14. Нужно объединяться".

До этого объединить их было некому. Объединит ли Билецкий?

О Савченко лидер "Азова" отозвался пренебрежительно: "Это – политический цирк". Назвал ее "грязным человеком" из-за того, что она вела переговоры с Донецком. Правда, "руку ФСБ" в материалах, представленных Раде генпрокурором, Билецкий не увидел. Увидел цирк. Вообще, прокурор собирается насильно подвергнуть Надежду экспертизе – на предмет ее психического здоровья. Психическая болезнь устроил бы многих. Однако народом Савченко воспринимается как человек честный, которая личной выгоды не ищет, ни под кого не подлаживается. По-простецки рубит, что думает. Говорит грубо, но очень понятно. За словом в карман не лезет. Так что, сажая ее в тюрьму, украинские власти делают ей биографию, какой на Украине еще не было. "Пленница Путина", о судьбе которой рыдали вместе с Западом все российские либералы и все украинские циники и простаки, теперь встала в первый ряд украинских политиков. О своих президентских амбициях она уже заявляла… Конспирологи даже придумали версию, согласно которой Савченко раскручивает администрация президента Порошенко, чтобы на президентских выборах-2019 (или досрочных?) она оттянула бы на себя голоса Юли Тимошенко. Юля и Надя собирают цветы успеха на одном электоральном поле.

А Петру Порошенко есть о чем беспокоиться. Политолог Руслан Бортник говорит, что негласно был проведен соцопрос на предмет выявления политических симпатий и Порошенко даже не прошел во второй тур. Первое место у Тимошенко, второе у Олега Ляшко или Евгения Мураева (партия "За житя"). Если верить опубликованным данным Киевского международного института социологии (КМИС), в первом туре (случись выборы в конце февраля 2018 г.) 24,6% набрала бы Тимошенко. Вторым стал бы Ляшко с 15,5%, третьим – Анатолий Гриценко (12,5%). Порошенко бы оказался на четвертом месте с результатом 9,8%.

Поэтому шоколадный король действует. 23 марта он трижды выступал перед различными коллективами. Рассказал о своих успехах детям (открыл садик), аварийно-спасательному отряду (передав несколько автомобилей и пообещав французские вертолеты), авиаторам и пассажирам (пообещал полеты в Европу за 10 евро). А политтехнологи Порошенко тем временем убеждают народ, что запроса на переворот нет… О том, что есть запрос на установление мира, на обуздание тарифов, на восстановление традиционных экономических связей, они не говорят.

Приверженцы Тимошенко, которые почему-то уверены, что выборы пройдут в срок и без проблем, считают, что Юля "должна победить", защитив, так сказать, интересы домайданных олигархов и "новой элиты" в лице Авакова, Турчинова и прочих. Похоже, на Юлю готов сделать ставку и Коломойский (основатель "Азова"). По некоторым данным, 21 марта Тимошенко и Коломойский встречались в Израиле. Издание, сообщившее об этом, предполагает, что "затевается нечто очень серьезное". Серьезность в том, что Порошенко и все, кто претендует на место в "элите", хотят зацементировать свой режим. Но кроме них на Украине этого никто не хочет. Поэтому такое оживление вызвала весть от Луценко о том, что Надежда Савченко собиралась разрушить цирковой купол Верховной рады миной. Обрушить люстру…

Кстати, гигантская хрустальная люстра в зале Рады очень стара. Ее крепежные конструкции ослаблены и, как писали, "кое-где подгнили". Говорят, раз в год ее опускают, осматривают, моют и поднимают на место. Депутат Шуфрич еще до переворота рассказывал, что однажды ему на голову свалилась стекляшка. Теперь (после казуса Савченко) депутаты, входя в зал, поглядывают вверх. Прислушиваются, не летит ли мина, не дрожит ли люстра. Прикидывают, где самое безопасное место. А люстра явно подрагивает, тихо позвякивают ее хрустальные кристаллы…

Такое впечатление, что люстра висит над всей Украиной.

Олег МИКЛАШЕВСКИЙ | 24.03.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522070880
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