Английские журналисты: Русофобия - это официально одобренный вид расизма, - Дарья Асламова

13:43 26.03.2018 Английские журналисты: Русофобия - это официально одобренный вид расизма



Наш спецкор Дарья Асламова передает из Британии, где власти чуть ли не ежедневно обвиняют нашу страну во всевозможных грехах - в том числе и в отравлении беглого шпиона Сергея Скрипаля



ДАРЬЯ АСЛАМОВА



"БРИТАНИЯ - НОВЫЙ РЕЙХ"



Вокзал Оксфорда. Меня встречает чрезвычайно живой, веселый и обаятельный человек, журналист по имени Нил Кларк. Он обнимает и целует меня с такой сердечностью, как будто мы сто лет знакомы. Это так мило и совсем не по-английски. Мы шагаем по улицам древнего городка, и Нил успевает обсудить со мной все последние политические новости, рассказать историю Оксфорда, вовремя тормознуть меня перед очередным шедевром английской архитектуры и дать мне пару секунд поахать от восторга. Мы ловко уворачиваемся от стаек студентов и огромных автобусов, которые так и норовят задавить нас, когда мы переходим дорогу на красный свет. (В этом англичане и русские совершенно одинаковы. Мы слишком спешим.)



Наконец через путаницу узких улиц мы попадаем в древний паб, где можем наконец перевести дух за кружкой Гиннеса. Хотя на улице весна, и уже зацвели деревья, тема нашего разговора слишком мрачна.



- В Англии началась эпоха маккартизма, идет настоящая охота на ведьм, - говорит Нил Кларк. – Все, кто подозреваются в симпатиях к России, фактически становятся изгоями. Когда пару лет назад меня пригласили на конференцию в Россию, местные СМИ немедленно атаковали меня: а кто оплатил мне билет? Если бы я поехал на конференцию в Америку, это никого бы не волновало. Сейчас модно соревноваться, кто более антирусский. Если хочешь внести хоть каплю здравого смысла в эту истерику, ты должен начать свою статью так: Путин, конечно, злодей (три абзаца), но…может быть, нам надо собрать больше доказательств в деле Скрипалей прежде, чем обвинять Россию.



Я достаточно стар, чтобы помнить первую холодную войну. Поверьте, тогда было гораздо лучше! Например, консервативная Daily Telegraph дает отчет о выступлении Брежнева перед ЦК Компартии. Идут прямые цитаты и подробное изложение речи. А где-то в углу есть колонка комментатора, но читатель знает, что это лишь мнение конкретного человека. А теперь в медиа – чистая пропаганда. Путин говорит свою речь (в газетах ее просто нет, кроме отдельных, вырванных из контекста фраз), зато заголовки кричат: "Империя зла угрожает Западу!". Newspapers превратились во viewspapers. (Игра слов: газеты новостей превратились в газеты взглядов. – Авт.)



Все перевернулось с ног на голову. Теперь известный борец за права геев Питер Тэтчелл требует, чтобы русские дети были изгнаны из английских школ!



- Кто-кто?! – не верю я своим ушам. – Питер Тэтчелл? Мой старый знакомый. Много лет назад он доказывал мне, что быть геем – это натурально. Но чем ему-то не угодили русские?



- О, он теперь известный политический деятель. Защищает сирийских повстанцев, которые воюют с Асадом и русскими.



- Да, все мы стареем, - замечаю я. - Когда-то Питера волновали молоденькие мальчики, а теперь – террористы. А он в курсе, что эти так называемые "повстанцы", если Питер приедет к ним в гости, прежде чем перерезать ему горло, просто его кастрируют? За то, что он гей.



- Думаю, что нет. Он уверен, что его примут с распростертыми объятиями. Теперь его враги – дети русских мигрантов. Это просто Третий Рейх! Когда-то в Германии изгоняли еврейских детей из школ, теперь в либеральной Британии хотят выгнать русских учеников. Звучит зловеще. Учитель должен быть учителем, как доктор – доктором. Врач должен лечить, а не спрашивать о политических взглядах пациента. А тут речь вообще идет о детях, которые не должны отвечать за своих родителей. Это ужасный шаг! Если в Англии ты попытаешься выгнать из школы ребенка "неправильной" национальности, ты немедленно столкнешься с обвинениями. Это станет концом твоей карьеры. Но к русским детям это не относится. У нас либеральное антирасистское общество, которое возвело в культ права человека. При этом существует РУСОФОБИЯ – ЭТО ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННЫЙ ВИД РАСИЗМА.



Мы спрашиваем у русских: как вы заработали свои деньги? Но попробуйте задать тот же вопрос арабам или евреям. Они вас засудят.



Дело Скрипалей – это коллапс всей системы английского правосудия. Вообразите: вам предъявляют ультиматум и заявляют, что у вас есть 24 часа, чтобы доказать свою невиновность. А в данном случае речь идет об ультиматуме не частному лицу, а государству! В официальной версии по делу Скрипалей столько дырок, что это ясно любому непредвзятому человеку. Кто сидел в самолете рядом с Юлей Скрипаль? Как она добралась до Солсбери? Где видео с камер? Доктор, которая прибыла на место преступления спустя 30 минут, не только сама ничуть не пострадала, но и тут же опровергла заявление ВВС о 20 пострадавших. Она твердо заявила: есть Скрипали и офицер полиции, который уже поправился. Других жертв нет. У тех, кто позже в панике обратились за помощью, все анализы крови оказались в полном порядке, и их отпустили домой. Что на это отвечает правительство? Ничего, просто игнорирует. Самый популярный тезис: если не русские, то кто вообще мог совершить преступление? Если вы возразите: а почему не английские секретные службы, то вас тут же обвинят в теории заговора.



Давайте говорить откровенно. Большинство государств мира ликвидирует опасных для них людей. Это относится ко всем секретным службам. Белоснежных репутаций не существует. Но в случае со Скрипалями у Путина просто нет мотива. Выборы, чемпионат мира по футболу, "Северный поток", - слишком многое поставлено на карту. И существует неписаный шпионский этикет: никто и никогда не убивает обмененных шпионов. Это неприлично. Есть еще один факт, о котором многие забывают. Заклятые враги России – Уильям Браудер (признан виновным в неуплате налогов в сумме 4 миллиарда рублей и заочно приговорен российским судом к 9 годам лишения свободы. – Авт.) и ключевой антироссийский журналист Эдвард Лукас – 6 марта должны были выступать в палате общин Британского парламента по делу о фэйковых новостях, о вмешательстве России в Брексит с тем, чтобы усилить санкции против России. Разумеется, Кремль об этом знал, эта акция задолго рекламировалась. А 4 марта происходит покушение на Скрипалей.



- Какое удачное совпадение для Лукаса и Браудера! – замечаю я. – Просто полное подтверждение злодейских намерений России.



ДАЛЬШЕ - КРАСНАЯ ЛИНИЯ



- Есть и геополитический аспект этого дела. Президент Сирии Асад с помощью русских проводит успешную операцию в Восточной Гуте, главном оплоте террористов около Дамаска. Западные державы в бешенстве.



- И поэтому Англия представила покушение на бывшего шпиона как химическую атаку на беззащитных британских граждан и немедленно связала ее с российской поддержкой Асада, который якобы тоже совершает никем не доказанные "газовые атаки" на "мирных террористов.



- Точно! Россия долгое время была очарована Западом. Сначала Горбачев, перед которым расстелили красную дорожку, а Маргарет Тэтчер пригласила его на ужин. Все расточали ему комплименты. Какой он необычный и смелый! Западные медиа просто утопили его в похвалах. Умная стратегия. А НАТО? Ах, забудьте про НАТО. Ведь мы друзья. И он даже не удосужился затребовать официальный документ, что НАТО будет распущено, а если и сохранится, то не посмеет продвигаться дальше. Россию списали со счетов. Ваша последняя серьезная ошибка, когда президент Медведев поверил в "бесполетную зону" над Ливией. Вот когда Ливию уничтожили как государство, Путин понял: Сирия – это красная линия. Ни шагу назад.



- Вы знаете, что меня пугает? Все всегда начинается с громких обвинений на первых полосах крупных газет, как это было в случае со сбитым малазийским самолетом, - замечаю я. – Обыватели содрогаются от "злодеяний" русских. А после – пшик. Дело списывают в утиль. А спустя десять лет появляется маленькая заметка, что доказательств не нашли, и вообще – случай мутный. Или даже находят виновных, но они уже мертвы. Кто сейчас помнит о том, что официальный отчет Евросоюза подтвердил, что именно Грузия начала войну в Южной Осетии. Никто. Зато уже три человека в Великобритании заявили мне, что Россия атаковала Грузию.



- Верно. На это и рассчитана пропаганда. Сначала обвини, испачкай в грязи, а потом умолкни. Даже если правда вскроется, кому она после будет интересна?



ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ НАША СТРАНА?



- Прежде всего, вы должны избавиться от романтического взгляда на Великобританию, - утверждает известный британский эксперт по правовым вопросам Александер Меркурис. – Недавно смотрел ваш замечательный сериал "Шерлок Холмс" с мистером Ливановым. Русские очень долго цеплялись за позитивный имидж британцев. Англичанин – это хладнокровный, умный, благородный джентльмен, который руководствуется исключительно логикой и понятием чести. Или взять, к примеру, знаменитую британскую дипломатию. Гладстон, Дизраэли, Черчилль. Великие государственные мужи. А теперь посмотрите на Бориса Джонсона… И это выглядит чрезвычайно пугающе, когда лидер оппозиции Джереми Корбин встает в парламенте и заявляет, что процедура обвинения России ведется вне всяких правил и без доказательств, и его немедленно атакуют и освистывают. Ему просто не дают говорить! Я не знаю, кто убил Скрипалей. Но я вижу столько тумана, читаю столько театральных и драматичных версий, что у меня создается впечатление, что британские власти ВООБЩЕ ничего не знают об этом деле.



- А может быть, напротив. Слишком хорошо знают убийц и напускают туман.



- Я юрист. Я не могу быть голословным. Но процедура есть процедура. Люди невиновны, пока не доказана их вина. Сначала идет полицейское расследование, потом факты передаются государственным обвинителям. В данном случае мы имеем вопиющее нарушение процедуры: обвиняемому (России) не дают ознакомиться с доказательной базой. Это лишний повод подозревать, что британцы не уверены в собственных доказательствах.



- Можем ли мы подать в суд на британские власти?



- Можете, но это будет нелегко. Трудно защищаться, когда тебя уже атакуют. Но вот то, что вы должны сделать немедленно. Юлия Скрипаль является гражданкой России, а российским властям отказывают в совершенно законном доступе к ней. Разумеется, посольство имеет полное право беспокоиться, требовать всю информацию об атаке на гражданку России и получить помощь от английских властей в расследовании дела. В случае отказа (а вам уже отказали) Россия может подать в суд на британские власти. И есть хороший шанс выиграть дело в суде. Совсем неплохо, что русские увидели истинное лицо Британии и потеряли иллюзии. У англичан сформирован негативный имидж русских. И это при том, что Россия трижды спасала Англию – от Наполеона, от кайзера и от Гитлера. И ни разу не услышала в ответ "спасибо".



Вы, русские, должны понять: Британия сейчас очень слаба. Это больше не великая империя, но ей очень хочется ею быть и решать мировые вопросы. Отсюда зависть к России и стремление атаковать ее под прикрытием союзников. Это как маленькая злобная кошка внезапно атакует медлительного добродушного медведя. Но осторожно: ведь и кошка может поцарапать до крови. Источник - КП

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