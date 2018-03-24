Для американских солдат выпустили пособие-комикс о поражении в конфликте с Россией

13:38 26.03.2018 Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в виде комикса, в котором силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники ежемесячный журнал IEEE Spectrum



Отмечается, что иллюстрированные пособия созданы для американских военных с целью побудить их задуматься о войнах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобным конфликтам.



По сюжету комикса в 2027 году Молдавия и Румыния решают объединиться и тем самым пересекают красную линию России. Напряженность ситуации обостряется тем, что в это время НАТО и Москва проводят учения по разные стороны российской границы. В какой-то момент отдельные войска отклоняются от заранее намеченного плана действий, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный конфликт.



Битва происходит быстро, поскольку Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны. Москва начинает кибератаку, которая поражает беспилотные вооружения противника, а затем атакует танки альянса. Далее по сценарию, спрогнозированному авторами пособия, российские войска захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.



"Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии", - пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.



По ее словам, пособие предназначено как для рядовых, так и для молодых офицеров. Ванетта отметила, что формат пособия может показаться необычным, однако комиксы помогают военнослужащим "понять во многом непостижимые вещи".



Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT комикс для армии США.



"Уровень пособий говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО. Кроме того, удручает тот факт, что если у нас учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, то американцы и некоторые страны альянса допускают себе конкретику. То есть указывают на Россию, Китай или КНДР", - сказал он.



Леонков также добавил, что с таким подходом нельзя обучить военнослужащих реальным навыкам и стратегиям.



"Если они думают, что такими примитивными пособиями удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично. Если резюмировать все, то уровень компетенции, которой раньше располагали те же США, упал достаточно низко. Так же, как и порог ощущения назначения ядерного оружия. То есть они воспринимают будущий конфликт как легкую прогулку, мультик", - подчеркнул эксперт. Источник - Альтернатива

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