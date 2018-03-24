Котел под Дамаском почти зачищен: Действия Армии России привели к колоссальному результату

13:35 26.03.2018 Сирийская армия при помощи российских военных продолжает операцию по ликвидации бандитских анклавов в Восточной Гуте.



Об этом в новом репортаже "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.



Российским офицерам из Центра примирения в результате сложных переговоров удалось убедить лидеров группировки "Фейлак ар-Рахман" покинуть один из последних оплотов НВФ возле сирийской столицы - город Арбил.



Напомним, что данные действия помогут сохранить жизни многим сотням сирийских военнослужащих, которые бы неизбежно погибли, штурмуя хорошо укрепленные позиции банд в городских кварталах Восточной Гуты.



Также заключенные соглашения помогли сохранить жизни и здоровье десяткам тысяч мирных жителей, которых боевики не выпускали, планируя использовать в качестве живого щита.



Операция по выводу боевиков началась в ночь с 24 на 25 марта. После проведения личного досмотра пассажиров под контролем представителей ЦПВС и Военной полиции Минобороны РФ, 988 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору и в сопровождении российских военных на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.



В настоящее время операция в окрестностях Арбила продолжается. Освобождение города станет очередным большим шагом к установлению мирной жизни в Сирии.



Как сообщала "Русская Весна", накануне по итогам достигнутых договоренностей российских офицеров с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" из другого района в Восточной Гуте - Харасты в провинцию Идлиб было вывезено 4 979 боевиков-исламистов и членов их семей.



Все 988 боевиков "Фейлак Ар-Рахман" и членов их семей доставлены в город Калаат Аль-Мудик в зоне деэскалации "Идлиб". Операция по выводу участников этой группировки продолжается.



Через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям Аль-Вафедин вышло за день 1092 человека. С 28 февраля через этот коридор вышли 24 490 человек.



В общей сложности с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 110 069 мирных жителей. Многие из них уже вернулись в свои дома в освобожденных от бандформирований населенных пунктах.









*Запрещенная в РФ террористическая организация Источник - Русская весна

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