Золотой блеф Америки: В хранилищах пусто, - А.Ситников

09:31 26.03.2018 Золотой блеф Америки: В хранилищах пусто



Биржевые маклеры уверены, что драгметаллов в натуральном виде в США нет





Новость о визировании президентом США меморандума, который направлен "на борьбу с экономической агрессией Китайской Народной республики", была вполне ожидаемой, хотя в реальности мало кто верил, что Вашингтон решится на такой шаг. Сейчас самая главная интрига заключается в том, как отреагирует Пекин.



Еще в декабре 2016 года, даже не ступив в Белый дом, Трамп озаботился громадным торговым дефицитом, прежде всего, с КНР и ФРГ. Он пообещал своим избирателям положить конец торговой экспансии этих стран. Первый удар 45-й американский президент решил нанести по немцам, предложив ввести 35% пошлину против автомобилей BMW. Но янки сразу же получил от германцев малозаметную, но весьма действенную "ответку".



Берлин ускорил вывод своего золотого запаса из США, что привело к вполне ожидаемому эффекту. Во-первых, Трамп резко переключился на Северную Корею, обещая стереть в порошок "нацию изгоев". И, во-вторых, выросли цены на золото - с $ 1130 за унцию (21.12.2016) до $ 1261 (27.02.2017), как раз в тот период, когда немецкие слитки покидали Форт-Нокс, главное хранилище США.



На первый взгляд, совпали два, казалось бы, независимые друг от друга события. На деле - это звенья одной цепи, уверен Эгон фон Грейрц, учредитель и управляющий партнер Matterhorn Asset Management AG. Он так прокомментировал эти обстоятельства: "Германия хранила 70% своего золота за границей, и львиную долю в США. … И вот они (немцы) заявили, что около 50% немецкого золота или 1665 тонн, по-прежнему находится за рубежом. Напрашивается, естественно, вопрос, почему не все слитки были перевезены в Германию, как того хотел Берлин".



По его мнению, и без конспирологии понятно, что немцам было отказано, скорей всего, потому, что золота в Форт-Ноксе в заявленном количестве нет. Даже то, что получил Берлин, с большой долей вероятности, американцы срочно закупали на мировом рынке. Отсюда и скачок цены на желтый металл.



А когда ситуация немного поутихла, Трамп опять не выдержал и воскликнул: "Немцы плохие, немцы очень плохие". И снова золото скакануло в цене почти на $ 80 за унцию, поскольку некоторые игроки ждали от Меркель жестких решений. Но, видимо, в Берлине пришли к выводу, что дальнейшее обострение между союзниками играет на руку России и не выгодно ни США, ни Германии.



Отметим, что скачок цен на золото в слитках в конце 2016 и в начале 2017 годов был бы еще более резким, если бы игроки с Уолл-Стрит не играли агрессивно на понижение, сбрасывая так называемое "электронное" золото. Профессиональные наблюдатели за торгами зафиксировали мощные встречные потоки. Дело в том, что ФРС (да и многие другие ЦБ, хотя и реже - авт.) сдают золото в аренду продавцам, физически не вывозя его из своих закромов. По сути, они торгую записями в компьютере. Причем по времени это почти всегда совпадает с моментами, когда доллару грозит коллапс или, как в случае с немцами, когда те потребовали свои слитки.



С другой стороны, американцы не скрывают, что используют рыночные механизмы в государственных интересах. В 2003 году канадская компания Barrick Gold, один из мировых лидеров по добыче золота, пыталась доказать, что лизинг и электронная торговля желтого металла наносят коммерческий ущерб золотодобытчикам. Но окружной суд США по Восточному округу Луизианы в Новом Орлеане отклонил иск, обвинив уже компанию Barrick Gold в манипулировании рынком. По сути, Фемида США переложила вину с больной головы на здоровую. "Barrick Gold зашел так далеко, что претендует на долю суверенного иммунитета ФРС", - говорилось в решении суда.



По сути, в своем национальном суде американцы отстояли право торговать золотыми расписками на предъявителя уже на мировом рынке. А когда такие ничем не обеспеченные бумаги возвращаются в США, американцы расплачиваются долларами по упавшим биржевым котировкам.



По факту, игра Вашингтона с мировым золотом не раз спасала доллар в кризисных ситуациях. Такой подход позволял и сегодня позволяет Америке, как якобы самому большому в мире держателю золота, манипулировать ценой на драгметаллы и курсом доллара, поддерживая его статус резервной валюты.









Напомним, 65 лет назад, когда президентом США был Эйзенхауэр, в Форт-Ноксе, Денвере и в Нью-Йорке хранилось 8100 тонн золота. Однако последняя ревизия, которая, по официальной информации, длилась с 1974 по 2008 годы - 34 года, оказалась полностью безрезультатной. То есть по итогам аудита, который занял треть века, так и не было опубликовано правительственного документа. Для бюрократической Америки - нонсенс.

Последним, кто из высших чиновников приезжал в Форт-Ноксе, был Стив Мнучин, новый министр финансов США. Это произошло в феврале 2017 года. Он находился там всего на один день и заявил, что "здесь - безопасно". Но Эгон фон Грейрц поинтересовался, сколько в этом хранилище можно пересчитать слитков за один день. Оказывается, максимум, пару процентов. Между тем, речь идет о государственном активе Соединенных Штатов на сумму $ 332 млрд.



Возможно, кто-то воскликнет: какая мелочь на фоне госдолга США в сумме $ 21 трлн! Но золото в трех формах - в слитка, в электронных записях и в ценных бумагах, является идеальным инструментом для изъятия лишней "зеленой" наличности в дни финансовых паник и атак спекулянтов.



На этом фоне ситуация с оставшимися в Соединенных Штатах 1665 тоннами немецкого золота выглядит запутано, так как основным покупателем американского "электронного" золота, как правило, был и сегодня является Китай, против которого Трамп объявил торговую войну. Одно дело, если КНР потребует срочный выкуп казначейских бумаг США, другое - когда Поднебесная запросит физическое золото в обмен на расписки. Если в первом случае Вашингтон, скорей всего, произведет эмиссию доллара, то во втором - ему придется отдавать слитками, не только китайцам, но и немцам.



Отметим, что за последние 13 лет три страны - Китай, Турция и Индия, приобрели у западных ЦБ, главным образом у ФРС, ориентировочно 28 тысяч тонн желтого металла. Примерно, половина из этого объема приходится на "электронное", то есть ничем не обеспеченное золото.



В этих условиях, объявлять торговую войну китайцам мог только безумный президент США. Или великий манипулятор, который надеется, что КНР, как и ФРГ, ограничится полумерами, поскольку именно Америка является основным покупателем товаров из Поднебесной? Похоже, Трамп блефует точно так, как делал это в бизнесе.



Впрочем, у него на всякий случай есть еще одна козырная карта - война с КНДР или Ираном.



Конечно, Трамп понимает, что сильно рискует, надеясь исключительно на благоразумие других стран. По сути, это означает, что у Америки почти не осталось финансовых механизмов для прежнего управления миром. Именно поэтому 45-й президент США торопится реанимировать внутреннюю промышленность, чтобы в один прекрасный день кинуть всех владельцев наличных долларов и "электронного" золота. Тем более что у Штатов такой опыт имеется. Президент Никсон в 1971 году в одностороннем порядке отказался от привязки курса доллара к золоту.

В этих условиях Россия просто не имеет право держать $ 100 млрд. в казначейских бумагах США.



Александр Ситников

25 марта 18 Источник - svpressa.ru

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