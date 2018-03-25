Ош. В Кыргызстане расследуют "незаконное получение" паспортов китайцами

09:26 26.03.2018 Милиция Ошской области расследует уголовное дело в отношении четырех граждан Китая, которых подозревают в незаконном получении паспортов Кыргызстана. Документы были выписаны на имена местных жителей, один из них - на имя умершего человека.



Предположительно незаконно выданные документы были выявлены в ходе рейда в ноябре 2017 года на рынке в Кара-Суйском районе - тогда четверо торговцев китайского происхождения показали сотрудникам милиции паспорта Кыргызстана.



По словам пресс-секретаря управления внутренних дел Ошской области Женишбека Ашырбаева, в настоящее время один подозреваемый задержан, трое находятся в розыске. Задержанный на допросе рассказал, что заплатил за поддельный паспорт две тысячи долларов, говорит Ашырбаев. Пресс-секретарь УВД добавил, что за незаконную выдачу паспортов к ответственности привлечено несколько работников паспортного стола:



- Дело в отношении сотрудника паспортно-визового отдела сельской управы Жаны-Базар Ноокатского района и жительницы Узгенского района, принимавшей соучастие в изготовлении документов, уже передано в суд. Они помогали в получении гражданами Китая паспортов на основании документов граждан Кыргызстана. В настоящее время выявлено еще 10 аналогичных фактов, по которым ведется следствие.



Факты незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам выявлялись и ранее. В 2017 году вопрос обсуждался на уровне парламента, некоторые депутаты высказались за передачу функции выдачи паспортов от Госрегистрационной службы министерству внутренних дел.

25 Март, 2018 Источник - centralasian.org

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