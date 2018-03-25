Трансграничные "дыры". Что объединяет Англию и Узбекистан, - В.Катасонов

09:14 26.03.2018 Трансграничные денежные переводы физических лиц - еще одна "дыра" в российской экономике



Платежный баланс Российской Федерации свидетельствует о том, что отечественная экономика является "дойной коровой" Запада. На протяжении всего времени существования Российской Федерации наблюдался чистый отток частного капитала (превышение вывоза капитала над его ввозом). Максимальная величина чистого оттока капитала была зафиксирована в 2014 году - 152,1 млрд долл. (что, кстати, привело к обвалу рубля в декабре указанного года). Кроме этой гигантской "дыры", через которую происходит обескровливание российской экономики, имеются также другие.



Это, в частности, инвестиционные доходы, которые нерезиденты получают в российской экономике и выводят за пределы страны. Конечно, кое-какие инвестиционные доходы российские экспортеры получают за рубежом, и они поступают в Россию. Но сальдо инвестиционных доходов на протяжении всей четверти века было отрицательным. Часто сопоставимым по масштабам с отрицательным сальдо по трансграничному движению капитала (чистый отток капитала). Так, по предварительным оценкам, чистый отток капитала в прошлом году составил 31,3 млрд долл., а отрицательное сальдо инвестиционных доходов - 37,3 млрд долл. (фактических данных по платежному балансу за весь прошлый год Банк России еще не опубликовал, они имеются только за первые три квартала).



А кроме того, монетарные власти выводят за пределы страны капиталы в такой специфической форме, как наращивание международных резервов. Так, в прошлом годы такой прирост составил 38,0 млрд долл. Таким образом, из страны по указанным трем каналам утекло 106,6 млрд долл. И эта картина повторяется из года в год. Ограбление страны происходит каждый месяц, каждый день, каждый час. И это без учета того, что из страны происходит утечка капитала по нелегальным каналам. Такой вывоз капитала не находит отражение в платежном балансе страны. А если его принять во внимание, то масштабы ограбления страны можно удвоить.



Впрочем, следует отметить: анализ ряда других статей платежного баланса (помимо упомянутых выше) свидетельствует о наличии дополнительных "дыр" в экономике, через которые денежные ресурсы утекают из страны. Взять, например, статьи по платежам и поступлениям по торговле услугами. Отрицательное сальдо по торговле услугами исчисляется десятками миллиардов долларов ежегодно. Скажем, за три квартала прошлого года это сальдо составило минус 22 млрд долл. А если начать копать, что скрывается за платежами по приобретению услуг, то часто оказывается, что имеет место самый банальный вывод денег за границу. Например, посредством оплаты различных консалтинговых "услуг", которые на самом деле представляют "дырку от бублика".



Еще одна статья - по заработной плате. Выплаты за три квартала прошлого года превысили поступления на 2,1 млрд долл. Или, скажем, платежи и поступления по такой статье, как "вторичные доходы". За те же девять месяцев прошлого года отрицательное сальдо по этой статье составило 5,6 млрд долл. И так далее. Одним словом, корпус корабля под названием "экономика России" в сплошных пробоинах и по законам физики он должен пойти на дно. Если, конечно, его если срочно не перегнать из открытого океана (под которым я понимаю мировой рынок с его "штормами") в гавань (под ней я понимаю закрытие нашей экономики), при этом во время движения срочно заделывая самые большие пробоины.



Сейчас хочу подробнее остановиться на одном мало освещаемом вопросе, связанном с утечкой денег за границу. Эксперты и журналисты, как я уже не раз обращал внимание, сосредотачиваются лишь на позиции платежного баланса, отражающей чистый отток капитала. Стало быть, они говорят о трансграничных капитальных операциях банков, частных и государственных компаний, одним словом, - о юридических лицах. Но почему-то обычно забывается, что в трансграничных операциях по перемещению денежных средств активно также участвуют физические лица. И мы можем составить представление об этой деятельности физических лиц, благо Банк России на регулярной основе (начиная с 2005 года) дает статистику трансграничных переводов денежных средств физических лиц. Статистика, естественно фиксирует только те операции, которые осуществляются через банковскую систему - как с открытием банковского счета, так и без такового.



Чтобы не перегружать статью цифрами, дам лишь сведения о сальдо операций. Сразу отмечу, что за все тринадцать лет, по которым имеется статистика (2005−2017 гг.), оно было устойчиво отрицательным. Т.е. вывод денежных средств превышал их поступления. Вот каким было отрицательное сальдо по годам (млрд. долл.): 2005 г. - 6,0; 2006 г. - 11,2; 2007 г. - 19,6; 2008 г. - 30,3; 2009 г. - 16,1; 2010 г. - 21,9; 2011 г. - 31,4; 2012 г. - 34,5; 2013 г. - 39,2; 2014 г. - 49,7; 2015 г. - 16,5; 2016 г. - 17,6; 2017 г. - 23,0.



Как видим, потери для российской экономики очень крупные. В отдельные годы отрицательное сальдо по трансграничным переводам физических лиц сопоставимо с чистым оттоком капитала. А за весь 13-летний период суммарные потери России от трансграничных денежных операций физических лиц составили гигантскую сумму 317,1 млрд долл. Еще раз напомню, что речь идет только о перемещении денег через банковскую систему России.



В приведенных выше цифрах не учитываются деньги, которые вывозятся физическими лицами (резидентами и нерезидентами) в обход банков. Речь идет как о деньгах, которые вывозятся без нарушения правил Российской Федерации (разрешенные к вывозу суммы в кармане выезжающего из страны), так и о контрабанде рублей и иностранной валюты. Экспертные оценки по величине денежной контрабанды сильно варьируют. Чтобы упростить картинку, я не буду сейчас их учитывать.



Вывоз денег из России физическими лицами можно разделить на два основных потока: в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья. Вот статистика отрицательного сальдо трансграничных денежных переводов физических лиц по операциям со странами СНГ (млрд. долл.): 2005 г. - 2,7; 2006 г. - 5,1; 2007 г. - 7,8; 2008 г. - 12,0; 2009 г. - 7,8; 2010 г. - 9,9; 2011 г. - 13,4; 2012 г. - 15,9; 2013 г. - 17,5; 2014 г.- 14,4; 2015 г. - 7,2; 2016 г. - 7,3; 2017 г. - 9,6. Всего за 13 лет отрицательное сальдо операций с государствами СНГ составило 130,5 млрд долл. Это примерно 41% всего отрицательного сальдо по трансграничным переводам денег физическими лицами.



Природа указанного денежного потока всем хорошо известна. Это преимущественно деньги, которые миллионы иммигрантов из ближайшего зарубежья зарабатывают в России и переводят домой. Отрицательное сальдо по операциям со странами СНГ в 2017 году составило 9,6 млрд долл. Вот как оно распределилось по основным странам (млрд. долл.): Узбекистан - 3,56; Таджикистан - 2,38; Киргизия - 1,82; Азербайджан - 0,77; Армения - 0,69; Украина - 0,58; Молдова - 0,43; Беларусь - 0,16. Последние годы первую тройку образуют страны: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Для указанных стран денежные поступления их граждан из России являются крупными статьями доходов, это серьезная подпора для экономик указанных стран. В первые годы рассматриваемого нами периода (2005−2017 гг.) первую строчку по величине чистых поступлений денежных средств из России занимала Украина. В ближайшее время денежные переводы из России на Украину могут вообще прекратиться из-за вводимых Киевом запретов.



Итак, в период 2005-2017 гг. чистые потери России от денежных переводов в ближнее зарубежье составляли в среднем за год 10 млрд долл. Считаю, что это серьезные потери. Это те деньги, которые могли и должны были получить в виде заработной платы граждане России. Они в этих деньгах остро нуждаются, учитывая падение реальных доходов населения и громадные масштабы безработицы, которая не находит отражения в официальной отчетности Росстата.



Теперь о втором потоке. Отрицательное сальдо по трансграничным операциям перевода денежных средств физических лиц с дальним зарубежьем было следующим (млрд. долл.): 2005 г. - 3,3; 2006 г. - 6,2; 2007 г. - 11,8; 2008 г. - 18,3; 2009 г. - 8,4; 2010 г. - 12,0; 2011 г. - 18,0; 2012 г. - 18,6; 2013 г. - 21,7; 2014 г. - 35,3; 2015 г. - 9,4; 2016 г. - 10,3; 2017 г. - 13,5. Всего за 13 лет отрицательное сальдо операций с государствами СНГ составило 186,6 млрд долл. Это примерно 59% всего отрицательного сальдо по трансграничным переводам денег физическими лицами.



Денежный поток в дальнее зарубежье принципиально отличается от потока в ближнее зарубежье. Деньги в дальнее зарубежье переводят преимущественно не иностранные физические лица (они есть, но их доля очень незначительна), а граждане Российской Федерации. И переводят за границу они не только и не столько свою заработную плату, сколько деньги, полученные из других источников. В платежном балансе РФ, публикуемом Банком России, перевод таких денег отражается в статье "вторичные источники".



Спрашивается, а для чего граждане России перегоняют в дальнее зарубежье миллиарды (иногда даже десятки миллиардов) долларов каждый год? Банк России называет несколько основных целей (или причин). Это перевод денег для приобретения каких-то товаров, активов, недвижимости и услуг. Также предоставление кредитов и займов или обслуживание и погашение кредитов и займов. Оказывается, международный кредит сегодня уже захватил большое количество физических лиц. История мутноватая, но Банк России никаких подробностей о трансграничной кредитной активности граждан России не раскрывает. Но на первом месте среди целей перегона денег за границу оказывается перевод их самим себе, "любимым". Более конкретно: перевод денег на свои счета в зарубежных банках.



Давайте посмотрим на примере 2016 года, что собой представляли операции по переводу денег из России за границу физическими лицами. Через банковскую систему РФ было переведено разными способами 35,9 млрд долл. Переводы физических лиц-нерезидентов (в подавляющей массе это "гости" из ближнего зарубежья) составили 11,1 млрд долл. Российские граждане отправили за границу 24,8 млрд долл. Из этой суммы 21,5 млрд долл. было ими отправлено в страны дальнего зарубежья. По данным Банка России, на счета зарубежных банков (почти исключительно банков дальнего зарубежья) было отправлено 11,3 млрд долл. Все другие цели перечисления денег за границу (покупки товаров и услуг, перечисление заработной платы, переводы по кредитам и займам) занимали подчиненное место. Банк России отмечает, что 2/3 всех переводов на счета банков пришлось на кредитные организации Швейцарии, Великобритании, Испании, США и Австрии.



Максимальная сумма чистого оттока денежных средств в виде трансграничных переводов физических лиц была зафиксирована в 2014 году - почти 50 млрд долл. (точно: 49 679 млн долл.). На ближнее зарубежье пришлось 14,4 млрд долл. (29%), на дальнее - 35,3 млрд долл. (71%). Среди стран дальнего зарубежья по величине чистого притока денег из России были следующие страны (млрд. долл.): Швейцария - 7,70; США - 2,92; Великобритания - 2,67; Испания - 2,30; Китай - 2,22; Австрия - 1,78; Германия - 1,75; Италия - 1,11; Монако - 0,88; Турция - 0,86.



Данные Банка России за 2017 год показывают, что радикальных изменений в первой десятке стран-получательниц денег из России не произошло. Чистый приток денег от физических лиц из России в прошлом году составил (млрд. долл.): Швейцария - 2,55; Китай - 1,78; Испания - 1,15; Великобритания - 1,10; США - 0,86; Италия - 0,71; Монако - 0,66; Латвия - 0,59; Австрия - 0,51; Турция - 0,46.



Надеюсь, приведенных цифр достаточно для того, чтобы читатель мог оценить, что трансграничные переводы денежных средств физическими лицами - серьезная "дыра" в российской экономике. Власти даже не пытаются ее каким-то образом заделать. Они ее в упор не замечают. Более того, есть подозрения, что они ее хотят увеличить. Признаков таких намерений более чем достаточно.



Например, приближенный к власти Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в этом месяце опубликовал доклад, имеющий непосредственное отношение к нашей теме. Доклад предлагает отменить валютный контроль в России. Мол, он слишком обременителен, ответственность за него жесткая, а отказ от регулирования повысит экономическую активность, - рассуждают авторы из ЦСР. Вообще-то в середине нулевых годов в Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле были внесены такие поправки, которые фактически установили 100-процентную валютную свободу в России. Однако, по мнению Кудрина, процесс валютной либерализации можно и нужно еще продолжить.



Претензий у Центра Кудрина к валютной политике России много. Например, экспертам ЦСР не нравиться, что от валютных резидентов сегодня требуется представление отчетности по зарубежным счетам. Такую отчетность надо отменить. И это на фоне того, что на Западе требования к такой отчетности ужесточаются. Достаточно вспомнить американский закон FATCA (Закон о налогообложении иностранных счетов), который не только усилил ответственность физических лиц США за своевременность и точность предоставляемой отчетности, но еще и возложил дополнительно такую ответственность (фактически - солидарную ответственность) на банки всего мира. Включая, между прочим, российские. Фактически это закон экстерриториального действия.



Порой российские банки достаточно придирчиво проверяют операции по перечислению денег физическими и юридическими лицами внутри страны, но бывают весьма толерантны в отношении трансграничных денежных переводов физических лиц. Валютное регулирование и валютный контроль в части, касающейся трансграничных денежных переводов, надо ужесточать самым радикальным образом. А физическим лицам Российской Федерации, которые по каналам денежных переводов гонят свои "вторичные доходы" в Швейцарию, Великобританию, Испанию и иные "обетованные страны", напомню, что там им на "толерантность" надзорных и контрольных органов рассчитывать не стоит. В той же Великобритании в этом году вступил закон о криминальных финансах, с помощью которого Лондон в ближайшее время начнет "экспроприацию экспроприаторов".



Также было бы неплохо вспомнить уроки нашей недавней истории. В начале ХХ века в Москве одним из крупнейших банков второй столицы Российской империи был банк братьев Рябушинских. Назывался он "Московский банк". Известен был помимо всего тем, что оказывал "услуги" по переводу денег состоятельных российских граждан в Европу, в первую очередь, в Великобританию. Братья предусмотрительно перевели из собственных "вторичных доходов" солидные суммы на счета лондонских банков. История длинная. Скажу лишь, что после революции 1917 года братья Рябушинские оказались на берегах Темзы. В 30-е годы все их материальное благосостояние по разным причинам "рассосалось". Самый талантливый в бизнесе брат, которого звали Михаил (он возглавлял "Московский банк"), умер в Лондоне в 1960 году в больнице для бедных.



Валентин Катасонов

25 марта 18 Источник - svpressa.ru

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