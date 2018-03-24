|Турист-экономист Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея Киргизии
08:40 26.03.2018
Кенешбек Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов.
Как сообщила пресс-служба Минкультуры, экс-директор исторического музея Анаркуль Исиралиева стала заместителем директора по научной работе.
В настоящее время в музее полным ходом идет реконструкция. Указом президента историческому музею был присвоен статус "национальный".
Новому директору Кенешбеку Алмакучукову 54 года. Доцент, доктор экономических наук. Работал председателем государственной аттестационной комиссии Кыргызско-турецкого университета "Манас" по специальности "туризм". Женат, воспитывает сына.