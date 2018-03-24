Турист-экономист Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея Киргизии

08:40 26.03.2018 Кенешбек Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, экс-директор исторического музея Анаркуль Исиралиева стала заместителем директора по научной работе.



В настоящее время в музее полным ходом идет реконструкция. Указом президента историческому музею был присвоен статус "национальный".

Новому директору Кенешбеку Алмакучукову 54 года. Доцент, доктор экономических наук. Работал председателем государственной аттестационной комиссии Кыргызско-турецкого университета "Манас" по специальности "туризм". Женат, воспитывает сына. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - culture.akipress.org

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