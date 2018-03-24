В Германии арестован незадачливый лидер каталанских сепаров Пучдемон

07:45 26.03.2018 Пучдемон может запросить политическое убежище в Германии



Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный в Германии, может запросить политическое убежище в ФРГ. Об этом сообщает газета Kieler Nachrichten.



"Если он действительно подаст заявку, то ее будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции",- сказал представитель министерства внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн. При этом отмечается, что вероятность предоставления ему убежища невысока, так как европейский ордер на арест "имеет приоритет над прошением".



В воскресенье экс-главу Женералитата Карлеса Пучдемона арестовали в Германии по требованию испанского Верховного суда. Суд также выдал ордер на арест четырех министров, бежавших из страны вместе с господином Пучдемоном, а в самой Испании арестовали пять региональных политиков, которых считают сепаратистам. Источник - kommersant.ru

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