Турецкая армия продолжает наступление на курдский Телль-Рифат

07:42 26.03.2018 Турция планирует в ближайшие дни установить контроль над сирийским Телль-Рифатом



Вооруженные силы Турции в ближайшее время установят контроль над сирийским городом Телль-Рифат. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, со взятием города будут достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь".



"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Мюнбича и обеспечит возвращение беженцев в родные дома",- цитирует господина Эрдогана агентство Anadolu. Он также призвал призвал коалицию во главе с США вывести Мюнбич из-под контроля YPG (Отряды народной самообороны курдов).



Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против YPG на территории сирийской провинции Африн. 18 марта в турецком Генштабе заявили, что Африн полностью перешел под контроль турецкой армии. Представители курдов подтвердили, что их отряды оставили город, однако пообещали турецкой армии "бесконечную партизанскую войну". Позже господин Эрдоган заявил, что Турция готова к проведению новых антитеррористических операций в приграничных районах Сирии. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522039320

Новости Казахстана

